Die Eheleute Güler und Erdal Cifci betreiben das Bremer Backhaus und haben inzwischen drei zusätzliche Filialen. (Ellen Stüdgens)

Seit fast fünf Jahren betreibt das Ehepaar Cifci in der Oberneulander Heerstraße 35 a mit dem Bremer Backhaus eine inhabergeführte

Bäckerei und Konditorei. Bereits beim Betreten des Geschäfts fällt der Blick auf die vielfältigen Backwaren. Handgefertigte Torten, Kuchen, Brötchen, diverses Gebäck und Snacks in allerlei Variationen wecken die Aufmerksamkeit des Besuchers. Das Angebot umfasst knusprige Brötchen aus Vollkorn- und Mehrkornmehl, saftige Blechkuchen, von Konditorhand gefertigte Torten sowie von der Chefin hergestelltes Feingebäck.

Dafür greift Güler Cifci auf traditionelle Rezepte zurück. Das schmackhafte Resultat sind kleine Leckereien, dekorativ in hübschen Boxen verpackt. Ein Mitbringsel zum Versüßen jeder Kaffeetafel. Güler Cifci verfügt über langjährige Erfahrung im Verkauf von Backwaren. Besonders die Beratung und der Umgang mit den Kunden bereiten der Geschäftsfrau stets viel Freude: „Ich liebe es, Kundenwünsche zu erfüllen, egal wie ausgefallen sie sind. Guter Service sowie eine gleichbleibende Qualität der Backwaren sind für uns selbstverständlich. Der Kunde ist König.“ Mit ihrem Ehemann Erdal leitet sie das Bremer Backhaus. Mittlerweile betreibt das Ehepaar neben dem Stammhaus in Oberneuland drei weitere Filialen: in der Gartenstadt Vahr, in Findorff und neu in der

Emmastraße in Schwachhausen.

„Wir nehmen uns gern Zeit für einen kleinen Plausch“, sagt Erdal Cifci. Die ausgezeichnete Qualität und der kundenfreundliche Service haben sich herumgesprochen. Mehr als 90 Prozent seien Stammgäste, freut sich die Chefin. Für die Zufriedenheit ihrer Kunden nimmt sie auch lange Arbeitstage auf sich. Geöffnet ist die Bäckerei und Konditorei mit angrenzendem Café-

bereich in Oberneuland montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr. Sonnabends und sonntags hält die Inhaberin eine Auswahl an traditionellen Torten bereit. Ergänzt wird das Sortiment durch Biobrötchen. Selbstverständlich gibt es am Wochenende auch Blechkuchen. Geöffnet ist der Betrieb sonnabends und sonntags von 7 bis 17 Uhr.

Zum Angebot gehören ferner Brote der Hamburger Vollkornbäckerei Effenberger in Bioqualität. Diverse Sorten aus eigener Herstellung runden die Brotauswahl ab. In der Mittagszeit locken belegte Brötchen und selbst hergestellte Salate sowie Snacks. Daneben werden Desserts aus eigener Produktion angeboten.

Für Firmenfeiern bereitet das Ehepaar auf Bestellung Brötchenplatten zu, für besondere Anlässe gibt es ein Album mit Tortenvorschlägen. Ebenfalls findet sich vor Ort stets ein Präsent für jeden Anlass: Spezialitäten aus dem Hause Hachez oder aromatischer Kaffee der Kaffeerösterei Münchhausen sorgen für Freude.