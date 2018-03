In ihrem sorgsam ausgewählten Sortiment führt Suzanne Lingke trendige Styles in den Größen 34 bis 44. Maskottchen von Danny’s ist Hund Fuzzel, der fest zum Inventar gehört. (Ellen Stüdgens)

In keinem Kleiderschrank fehlen sollte nach Auffassung von Suzanne Lingke, Inhaberin von Danny’s Womenswear, der absolute Star unter den derzeit angesagten Tönen: Pink. „Diese spannende Farbe ist in der kommenden Saison ein Must-have für die trendbewusste Frau.“

Für Frische sorgen fröhliche Looks, die durch unkonventionelle Farbmixe überzeugen. Kombiniert werden starke Farbtöne, etwa Rot und Pink, Sonnengelb und Grün oder Grün und Blau. Einen absoluten Hingucker versprechen ungewöhnliche Outfits mit charakteristischem Stilbruch, wie Sweatshirt mit Tüllrock oder Pumps zum Parka. Oder wie wäre es mit einem bedruckten Spitzentop zu lässigen Joggingpants?

Der aktuelle Modetrend beweist Mut zu starken Farben, die zu einem bunten Mix kombiniert werden. (Ellen Stüdgens)

Seit 13 Jahren führt Lingke das Modefachgeschäft in der Wachmannstraße 72 direkt neben dem Benqueplatz. In ihrem sorgsam ausgewählten Sortiment führt die Geschäftsfrau trendige Styles für die junge und jung gebliebene Frau in den Größen 34 bis 44. Das modisch-sportive Angebot umfasst aktuelle Mode der Labels Cambio, Closed, 0039 Italy, Scotch & Soda, Repeat, Allude, Hugenberg sowie SET.

Wer es lieber locker und leger mag, für den ist Loose Fit sicherlich genau das Richtige. Kennzeichnend für diesen Stil sind weich fließende, figurumspielende Kleidungsstücke wie weit geschnittene Hemden oder lockere Strickoberteile zu Trackpants. „Ein lässiges Outfit stellen ebenfalls weite Oberteile zu unten weit fließenden Hosen dar“, erläutert Lingke. Blusen boomen ebenfalls im Frühjahr und Sommer. „Angesagt sind Farbzusammenstellungen aus Weiß und Pastell sowie Streifen und Drucke mit Blumenmotiven. Die Längen variieren bei den Blusen von kurz bis zum Hemdblusenkleid. Besondere Akzente setzen modische Details in Form von Rüschen, Volants, Raffungen und Wickelungen.

Bei Danny’s Womenswear findet die modisch-sportive Frau darüber hinaus eine reichhaltige Auswahl an Kleidern. In die Kollektionen von drei kleinen Labels hat sich die Geschäftsinhaberin bei ihren Besuchen auf den Modemessen in Düsseldorf und Berlin spontan verliebt und diese neu in ihr Sortiment aufgenommen. Das Angebot umfasst Kleider mit bunten Blütendrucken sowie eher schlicht gehaltene Modelle, die durch Materialien wie Viskose, Seidengemische oder Leinen sehr edel wirken. Für jede Figur und jeden Geschmack hält die Modeexpertin das passende Lieblingsstück bereit.

Vorbei ist die Zeit von kniefreien Röcken – die aktuelle Kollektion setzt auf halblange Midi-

röcke, die bis über das Knie reichen. Drucke mit Tier- oder Dschungelmotiven sorgen für stimmungsvolle Hingucker. Bei den Kleidern dominieren im Frühling die Farben Grün, Blau, Pink und Rot.

Kompetente Unterstützung bei der Zusammenstellung des typgerechten Styles für ihre Kundinnen erhält Lingke von ihren beiden erfahrenen Mitarbeiterinnen Iwona Grellmann und Doris Meinen.

Die Inhaberin setzt zudem ein klares Bekenntnis für den Standort Wachmannstraße. So ist die engagierte Geschäftsfrau unter anderem im Vorstand des Wachmannstraßenvereins und im Kulturausschuss aktiv.

Danny’s, Wachmannstraße 72, hat montags bis freitags von

10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.