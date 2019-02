Peter Borchers (links) und Marc Müller. (Klaus Göckeritz)

Gezielte Abhilfe schaffe hier eine private Unfallversicherung – dies betonen Marc Müller und Peter Borchers von der LVM- Versicherungsagentur Ranft in Horn.

Die LVM bietet einen Tarif an, in dessen Gestaltung die Angaben von mehr als 1200 Menschen eingeflossen sind. So gebe es auf besonderen Kundenwunsch hin eine Sofortleistung bei schweren Verletzungen sowie höhere Deckungssummen für Rettungs- und Bergungskosten, erläutern die Horner Versicherungsexperten Müller und Borchers.

Das aktuelle Produkt ist auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Der Kunde kann sich seinen Tarif passgenau zusammenstellen, indem er einem Basismodul bis zu drei weitere Einheiten zufügt. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb dieser Module einzelne Leistungen zu- oder abzuwählen. Interessenten empfiehlt sich ein Beratungstermin in der LVM- Agentur, möglich sind aber auch Termine bei den Kunden. „Da sind wir – wie der Unfalltarif – äußerst flexibel“, erläutert Borchers.

Borchers ist im Stadtteil und umzu bestens bekannt und vernetzt. Viele seiner Kunden kennen ihn bereits als versierten Versicherungsfachmann. Seit mehr als zehn Jahre ist er in der Branche sowie der Region tätig. Jetzt möcht er sich einer neuen Herausforderung stellen. „Wir sind froh, dass wir einen solchen Experten für uns gewinnen konnten“, sagt Müller, Geschäftsführer der LVM-Agentur. Der 51-jährige Borchers freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich stehe gerne mit meinem Rat und meiner Erfahrung zur Verfügung.“

Die LVM zählt als Rundum-Versicherer mit drei Millionen Kunden und mehr als zehn Millionen Verträgen zu den Großen der Branche. Dabei wird neben günstigen Tarifen der Service großgeschrieben. So ist in den vergangenen Jahren ein Serviceverbund aus Agenturen, Innen- und Außendienst entstanden. Die Vorteile für die Kunden: Bürokratie sei abgebaut und Schadensfälle seien überdurchschnittlich schnell erledigt worden, erläutern die Versicherungsfachleute. Außerdem sei das Unternehmen für den Kunden noch besser erreichbar. Dazu erfolge eine gezielte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter – im Sinne einer partnerschaftlichen Kompetenz.



