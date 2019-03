Experten in Sachen Haarschnitte, Farben, Extensions und mehr – das kompetente sowie freundliche Team vom Schnittpunkt Horn (v.l.): Elke Uhlemann, Monja Lürßen, Sandra Radel, Ioanna Tsaknaki und Nadja Keltsch. (Ellen Stüdgens)

Februar die Mannschaft rund um Inhaberin Sandra Radel. Tsaknaki ist Friseurin aus Leidenschaft. „Ich absolvierte zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Nach dem Abschluss stellte ich aber schnell fest, das tief in mir der Wunsch wurzelte, Friseurin zu werden. Ich entschied mich für eine zweite Ausbildung und habe diesen Schritt nicht bereut: Friseurin ist einfach mein Traumberuf“, sagt sie.

Vor dem Wechsel nach Horn-

Lehe war die junge Frau mehrere Jahre in einem Salon im Bremer Norden tätig. „Ich bin direkt von den Kunden und Kolleginnen sehr herzlich aufgenommen worden. Besonders berührt mich, dass ein Teil meiner bisherigen Stammkunden die Strecke nach Horn nicht scheut und sich auch an meiner neuen Wirkungsstätte von mir verwöhnen lässt“, sagt sie mit einem Strahlen in den Augen. Mit Tsaknaki erweitert sich das Leistungsangebot des Friseursalons. So ist die junge Friseurin Expertin für die wenig schmerzhafte und effektive Fadentechnik, mit der selbst feinste Härchen im Gesichtsbereich mitsamt Wurzel entfernt werden. „Mit der Zeit wachsen immer weniger Härchen nach“, erläutert die Fachfrau. Auch die Augenbrauen können mit der aus Persien stammenden Technik modelliert werden. Außerdem ist sie Spezialistin für Wimpernlifting. Das Resultat: Lange, geschwungene Wimpern für einen offenen Blick.

Neuzugang Ioanna Tsaknaki freut sich auf die Kunden im Schnittpunkt. (Ellen Stüdgens)

Den Traum von dichterem oder längerem Haar ohne langwierige Einarbeitung erfüllen Tsaknaki und ihre Kollegin Nadja Keltsch mit Tape Extensions. Diese werden mithilfe hochwertiger Klebestreifen mit dem eigenen Haar verbunden. Optisch sind sie nicht vom echten Haar zu unterscheiden, erläutert Keltsch. „Natürlich können die Tape Extensions anschließend gewaschen, geföhnt und nach Belieben gestylt werden. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgen außerdem die flachen Klebestellen.“

Die Mitarbeiterinnen des Salons sind auf verschiedene Anwendungen spezialisiert. So ist Keltsch neben den Extensions kompetente Ansprechpartnerin für die Keratin- Glättung. Mit dieser Methode sorgt sie für Glätte und Glanz. „Das Ergebnis überdauert sogar mehrere Haarwäschen.“ Für diese und weitere Behandlungen steht sie den Kunden ab 1. April mittwochs und donnerstags ab 8 Uhr zur Verfügung.

Alle heiratswilligen Damen sind bei Monja Lürßen und ihren Kolleginnen in besten Händen. Sie sorgt an dem besonderen Tag mit einer schicken Hochsteckfrisur und einem dem Anlass entsprechenden Make-up für einen glanzvollen Auftritt. Daneben ist sie Expertin für pfiffige Bobfrisuren.

Elke Uhlemann ist die routinierte Allrounderin für trendige Damen- und Herrenschnitte sowie flotte Föhnfrisuren. Nach einer

Babypause ist auch Inhaberin

Sandra Radel drei Tage pro Woche wieder mit an Bord: „Ich freue mich, meinen Kunden nach der Pause wieder mit Rat und Tat zu einem perfekten Styling zu verhelfen.“

Passend zum nahenden Frühling erhalten die Kunden als besondere Aktion im April eine Keratin-Behandlung mit einem Rabatt von

15 Prozent sowie ein Wimpernlifting zum Sonderpreis von 29 Euro statt 45 Euro. Eine telefonische Voranmeldung ist erforderlich.

Durch die Zusammenarbeit mit der mobilen Friseurin Teresa

Oliveira, die zuvor 18 Jahre im Salon tätig war, können auch Kunden bedient werden, die aus gesundheitlichen Gründen oder alters­bedingt ihr Zuhause nicht mehr verlassen können.

Außerdem bietet das freundliche Team vom Schnittpunkt Horn

spezielle Leistungen wie die Färbe- und Strähnentechniken Balayage, Babylights und Ombre an. Durch den regelmäßigen Besuch von Weiterbildungen sind Radel und ihre Mitarbeiter kompetente Ansprechpartner in Sachen Haartrends.

Verwendet werden im Salon ausschließlich Produkte der Firma GOLD Professional Haircare. „Ich habe mich bewusst für die dänische Hairfashion-Marke entschieden. Die Produkte sind zu 100 Prozent vegan. Zudem eignen sie sich bestens für Allergiker, da auf die Verwendung von Parabenen, Siliconen und Sulfaten bewusst verzichtet wird. Für mich als Tierliebhaberin stellt der Verzicht auf Tierversuche ein weiteres wichtiges Kriterium für die Wahl dar“, erläutert Radel.

Geöffnet hat Schnittpunkt Horn dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 8 bis 13 Uhr sowie ab 1. April mittwochs und donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Infos unter Telefon 23 99 19.