Lesen bereitet nicht nur Inhaberin Caroline Brummerloh große Freude (links). Für kleine Bücherfans hat Tim Coppel tolle Buchideen parat. (Klaus Göckeritz)

In Borgfeld wird bereits seit Jahren immer viel gelesen. Zum Glück

ist da der Kinder Buchladen von Caroline Brummerloh für die Kunden bestens zu erreichen. Die Bewohner kommen gerne in das Geschäft. Gründe dafür sind unter anderem die Atmosphäre, eine ausführliche Beratung und der große Bücherbestand für alle Altersstufen. Sollte dennoch einmal etwas fehlen, wird es innerhalb kürzester Zeit beschafft. Bestellen können Leseratten auch über das Internet. Das lokale Fachgeschäft hat einen Onlineshop und greift damit auf rund eine halbe Million Titel zurück. Die Lieferung erfolgt in aller Regel binnen eines Tages.

Über dem bunt dekorierten Schaufenster weist ein Schild auf den Borgfelder Kinder Buchladen hin. Dennoch sollte man sich von diesem Hinweis nicht irritieren lassen. Das Sortiment ist nicht ausschließlich auf das junge Publikum beschränkt. Es reicht von Vorlese- und Fühlbüchern über lehrreiche Geschichten und Wissensbücher für ältere Kinder, Cooles und Fantastisches für Jugendliche bis zu Angeboten für Erwachsene in Form von Romanen, Fach- und Sach-

büchern sowie spannenden Krimis.

Die jüngere Leserschaft werde jedoch mit der Auswahl der Lektüre speziell angesprochen, erläutert Brummerloh. Denn es sei sehr wichtig, Jungen und Mädchen möglichst früh für das Lesen zu begeistern. Die anstehende Osterzeit eignet sich der Expertin zufolge bestens zum Schmökern. Sie empfiehlt für erwachsene Leser den Roman „Das Haus der Granatäpfel“ von Lydia Conradi. Er spielt zur Zeit des Kolonialismus. „Der Stadtbär“ eigne sich für Grundschüler. Kinder ab vier Jahren erfreue die Tiergeschichte „Komm mit Lulu“ , in dem es um die Freundschaft geht, sagt Mitarbeiter und Buchhändler Tim Coppel.

Der Buchladen ist nicht nur bei Leseratten beliebt. In einem gesonderten Bereich gibt es lose Süßigkeiten. Ein Regal weiter stehen Utensilien für den Schulbedarf. Hinzu kommen regelmäßige Aktionen: „Morden im Norden“ heißt das kommende Event mit schaurig, schönen Krimitipps am Dienstag, 2. April. Vorleserinen sind Inhaberin Brummerloh und ihre Mitarbeiterin Astrid Brötje. Beginn ist um 20 Uhr. Im Preis von fünf Euro sind Wein und Knabbereien enthalten.

Was es sonst noch gibt? Das Pixi- Buch „Wir gehen in die Buchhandlung“, das auf das Borgfelder Geschäft und den Nutzwert von Büchern für Kinder hinweist.

Der Borgfelder Kinder Buchladen in der Borgfelder Landstraße 1 hat montags

bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis

13 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon 0421 / 200 76 80 und im Internet unter www.kinderbuch- borgfeld.de.