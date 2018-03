Das Team von Betten-Wührmann kennt sich mit Füllmaterialien für Zudecken aus. Das Schaufenster des Fachgeschäfts ist frühlingshaft mit den neuesten Bettwäschekollektionen dekoriert. (Lena Häfermann)

Die Sehnsucht nach einer kuscheligen Winterdecke stillt das Team von

Betten-Wührmann gern. „Es gibt keine Zudecke, die für das ganze Jahr perfekt geeignet ist. Genauso wenig wie es einen Mantel gibt, den man im Sommer und im Winter tragen kann“, erläutert Geschäftsführer Adrian

Otten. Unter dem Motto „Winterbetten zu Sommerpreisen“ hat das Fachgeschäft für kurze Zeit warme Bettdecken um bis zu 100 Euro reduziert. „Kamelhaardecken haben wir aktuell ab rund 200 Euro im Angebot, Kaschmirdecken ab 300 und gute Daunendecken gehen bei 350 bis 400 Euro los“, sagt der Inhaber.

Aber nicht nur zu dünne, auch zu alte Decken wärmen nicht ausreichend und sollten daher regelmäßig ausgewechselt werden, auch aus hygienischen Gründen. „Eine Zudecke sollte man – je nach Zustand – alle acht Jahre austauschen. Im Lauf der Zeit verliert das Füllmaterial an Bauschkraft. Die Decke ist dann nur noch schwer, aber nicht mehr fluffig. Es fehlt die Luft, die für ein gutes Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement sorgt“, erläutert der Fachmann.

Synthetische Decken seien zwar waschbar, jedoch könnten die herkömmlichen Modelle oftmals nicht viel Feuchtigkeit aufnehmen. Das sei nachteilig für ein ausgewogenes Schlafklima. „Wenn schon Synthetik, dann mit spezieller Funktionsfaserausrüstung“, sagt Otten. Naturmaterialien sorgen seiner Aussage nach für eine optimale Wärme- und Feuchtigkeitsisolierung.„Ein Kamel in der Wüste fühlt sich nachts bei minus 10 Grad genauso wohl wie tagsüber bei 40 Grad. Sein Fell verfügt über ideale wärme- und feuchtigkeitsausgleichende Ei­genschaften“, erläutert der Fachmann. „Ebenso verhält es sich bei Kaschmirwolle und Daunen. Das nutzen wir für unsere Zudecken.“

Betten-Wührmann setzt auf eine ganzheitliche Beratung und große Fachkenntnis. Meist kaufen die Kunden nicht nur eine einzelne Matratze, sondern in mehr als der Hälfte der Fälle auch eine Zudecke und ein Kissen. „Wir garantieren eine Rundum-Beratung“, sagt Otten. Denn, mit einer neuen Matratze, aber einem alten Kissen, das man die Nacht über zurechtknüdeln müsse, würde der Schlaf keinesfalls besser und erholter.

Farbige Akzente

Wer trotz oder gerade wegen der Kälte Lust auf das Frühjahr hat, findet in der Heimtextilabteilung des Fachgeschäfts auch Bettwäsche in Frühlingstönen, farbenfrohe Handtücher sowie modische Kissen und Wohndecken. Gerade sind die neuesten Kollektionen von Bassetti eingetroffen. „Auch für Bettwäsche gibt es mittlerweile rund vier Kollektionen im Jahr“, erläutert

Otten, der den Einkauf und die Auswahl der Heimtextilien in die Hände seiner Ehefrau Gabi gelegt hat. Sie kenne sich mit den aktuellen Trendfarben besser aus und habe zudem ein feineres Gespür für die Dekoration. Angesagt seien derzeit etwa kräftige Töne von Orange über Magenta bis zu Blau, die durch sanfte Puder-, Sand- und Taupetöne ergänzt werden. Auch die Auswahl an Mustern ist vielfältig: Streifen, Paisley- und Ornamentdrucke oder zarte Vogel- und Blumenprints. „Ein Schlafzimmer ist nicht mehr nur ein Schlafzimmer“, sagt der Profi, „es ist ein Stück Wohnraum. Man macht es sich dort gemütlich, liest oder sieht fern. Dann soll es natürlich auch schön aussehen.“

