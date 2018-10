Koll Wir in Horn-Lehe (Klaus Göckeritz)

Gemeinsam mit weiteren Unterstützerinnen betreibt Karin Emigholz dort die Dritte

Etage. Ihr Konzept: In dem Anbau einer Einrichtung der Bremer Heimstiftung sind gebrauchte Damenmode, Taschen, Hüte, Schmuck sowie Wohnaccessoires erhältlich – gestiftet, zu moderaten Preisen. Der Erlös aus den Verkäufen wiederum ist für einen guten Zweck bestimmt und kommt der Tabea-Stiftung der Kirchengemeinde Oberneuland zugute. Die Stiftung unterstützt Projekte für Kinder, Jugendliche,

ältere und sozial schwache Menschen. „Somit schließt sich ein Kreis“, sagt Emigholz, die die Idee des Charity-Shops aus Großbritannien mitgebracht hat.

„Wir wollen in der Dritten Etage gute Secondhandartikel anbieten und damit denen unter die Arme greifen, die nicht so viel Geld und Glück im Leben haben“, erläutert die Initiatorin. Im Angebot sind hochwertige Stücke, die in der Mehrzahl von Frauen aus Oberneuland, Horn und Schwachhausen gespendet werden. Darunter befindet sich Mode für die Frau ab 50 Jahren genauso wie junge Garderobe. Anders als der Name vermuten lässt, ist die Dritte Etage leicht zu erreichen. Die Räume und der Eingang sind ebenerdig. Die Geschäftsbezeichnung stammt aus den Anfängen, als der Shop im dritten Stockwerk eines Hauses Außer der Schleifmühle beheimatet war. Im Juli 2015 ist der Laden in die aktuellen Räume umgezogen, der Name ist jedoch geblieben.

Karin Emigholz lädt zu einem Besuch in die Dritte Etage ein. Dort finden Interessierte auch Dekorationsartikel. (Klaus Göckeritz)

Wer sich ein Bild machen möchte, sollte sich diesen Sonnabend,

20. Oktober, im Kalender notieren. Von 13 bis 17 Uhr lädt die Bremer Heimstiftung zu einem Tag der offenen Tür in die Stiftungsresidenz

Luisental. Auch der Charity-Shop hat geöffnet. Eine weitere Möglichkeit besteht am Donnerstag, 1. November, wenn sich die Gründung des Geschäfts zum fünften Mal jährt. Geöffnet ist dann von 15 bis 19 Uhr. „Wir sind ein freundliches und fröhliches Team, das sich gern für den guten Zweck einsetzt“, sagt Emigholz. In diesem Herbst wird das Sortiment um ein gesundes Produkt erweitert: den Blütenhonig von

Poliboy. Das Lilienthaler Unternehmen produziert Pflegemittel und engagiert sich nachhaltig für die Natur sowie die Bienenvölker.

Die Dritte Etage hat dienstags und

donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 238 21 80.