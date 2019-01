Und das mit großem Erfolg: Das Fachgeschäft im Ortskern ist seit nunmehr zehn Jahren die Anlaufstelle für viele Interessierte aus Nah und Fern.

Doch es gibt einen Wermutstropfen: Richter-Lünzmann kündigt ihren Rückzug an. Aus persönlichen Gründen hat sie ihr Geschäft zum 28. Februar 2019 verkauft. Nachfolgerin wird mit der Borgfelderin Ute Streit eine treue Kundin, die das Geschäft im gleichen Sinn fortführen wird. „Es fällt mir sehr schwer, aber ich musste eine Entscheidung treffen. Ich habe in den vergangenen Jahren viele tolle Menschen kennengelernt“, sagt Richter-Lünzmann.

Die Kundschaft stöbert in dem Geschäft in einem außergewöhnlichen Sortiment und derzeit in den weihnachtlich dekorierten Auslagen. Die Geschäftsinhaberin hält unter anderem ein in diesem Umfang bemerkenswertes Teesortiment unterschiedlicher Lieferanten vor. In den Regalen stehen rund 150 lose Sorten des Getränks in zahlreichen Geschmacksrichtungen und Preisklassen.

Ebenso reichhaltig bestückt sind die Regale mit diversen Essig- und Ölsorten. Zur Wahl stehen rund 20 verschiedenen Essigsorten und etwa zehn Ölen jeweils zum Abfüllen. „Dieses Angebot wird intensiv genutzt“, sagt Richter-Lünzmann, die ihre Kunden bei der Fülle an Möglichkeiten gern berät. Die Geschmackssorten eignen sich ihr zufolge sowohl zur Zubereitung von Salaten als auch zum Braten und lassen sich mit anderen Zutaten kombinieren sowie verfeinern.

Für jeden Geschmack

Aber nicht nur Essig und Öl sprechen die Geschmacksnerven an. Das Carpe Diem führt feine Gewürze und Pestos sowie Schokoladen in den Geschmacksrichtungen Cognac, Baileys, Whisky, Kaffee und Schwarzwälder Kirsch.

Das Borgfelder Fachgeschäft ist zudem eine bekannte Adresse für diejenigen, die ihr Heim verschönern möchten und Anregungen suchen. Zum Wohnen, aber auch zum Schenken eignen sich die Dekorationsartikel, vorzugsweise in den Trendfarben Silber und Gold. Baumschmuck, Sterne und Leuchter gehören ebenso dazu wie Laternen, Skulpturen und Pflanzgefäße. Ebenso kommen Figuren wie Engel, Wichtel oder Rentiere gut an.

Eine ansprechende Verpackung der Artikel einschließlich Glückwunschkarten gibt es ebenfalls. „Vorbeikommen lohnt sich immer“, sagt die Inhaberin, die ihre treuen Besucher eigenen Angaben zufolge vermissen wird – wie auch ihre langjährigen Mitarbeiterinnen

Sabine Harreß und Christina Brand, die entscheidend an der guten geschäftlichen Entwicklung beteiligt waren.

Die Inhaberin lädt zum Abschied ein: Wer möchte, kann am Sonnabend, 23. Februar 2019, ab 14 Uhr vorbeischauen.

Das Carpe Diem in der Borgfelder Heerstraße 42 b hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs und sonnabends von 9 bis

13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 0421 / 27 63 99 99. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.carpediem-borgfeld.de.