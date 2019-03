Das Bremer Rundfunkmuseum veranstaltet am verkaufsoffenen Sonntag von 10 bis 15 Uhr eine Geräte- und Schallplattenbörse und steht Interessierten zur Besichtigungen bereit. (Roland Scheitz)

Dann ist verkaufsoffener Sonntag in Findorff. Eine Woche vor dem Osterfest öffnen zahlreiche Geschäfte im Stadtteil von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und schenken ihren Kunden viel Zeit zum Schnacken, Stöbern und Einkaufen. Als zusätzliches Lockmittel gibt es

etliche Überraschungen, Literatur, Kunst und Musik.

Leseratten können um 11 Uhr beim Literaturschoppen von „Genuss in Findorff“ in den Sonntag starten. Zu Gast im Findorffer Weinladen, Hemmstraße 179, ist Autor Hendrik Winter. Andreas Winkelmann, einer der erfolgreichsten deutschen Krimi- und Thrillerautoren, hat unter diesem Pseudonym seinen ersten Liebesroman vorgelegt. „Die Antwort auf Vielleicht“ spielt in Bremen und erzählt die Liebesgeschichte zwischen dem Taxifahrer Adam und der todkranken Jessi. Es ist die zwölfte literarische Matinee, die der Findorffer Weinladen, das Findorffer Bücherfenster, das Teeland Köhler und Confiserie Schriefer zum Auftakt der verkaufsoffenen Sonntage veranstalten. Eintrittskarten zum Preis von 8 Euro sind im Findorffer Bücherfenster, Hemmstraße 175, erhältlich. Wie bei „Genuss in Findorff“ üblich, werden zu der Veranstaltung kulinarische Köstlichkeiten gereicht.

Darüber hinaus kommen die Gäste der Lesung in den Genuss eines neuen Hits: Sie erleben die Premiere des brandneuen Findorff-Song. Der Musiker Andreas Pohl hat die Geschichte des Quartiers in Text und Melodie verwandelt und tourt am verkaufsoffenen Sonntag mit Gitarre und Begleitung durch Findorff.

Beim Bummel durch die Geschäfte erwarten die Kundschaft die schönsten Neuigkeiten der Saison, viele attraktive Angebote und der Kunstfrühling: So nennt die Gruppe Kunst aus Findorff ihre stadtteilumfassende Gemeinschaftsausstellung. Ein gutes Dutzend Findorffer Adressen zeigt ausgewählte Werke. Näheres zu Kunst in Findorff und allen Beteiligten gibt es im Internet unter www.kaf-bremen.de.

Für alle Technikfans lohnt sich am 14. April des Weiteren ein Abstecher zum Bremer Rundfunkmuseum in der Plantage, Findorffstraße 22-24. Bei ihrer Geräte- und Schallplattenbörse trennen sich die Museumsleute von raren Vinyl-Originalen, Retro-

Radios und vielen anderen Schätzchen aus ihrer Sammlung. Von 10 bis

15 Uhr ist das Museum mit rund

700 Exponaten aus einem Jahrhundert Mediengeschichte – wie an jedem Sonntag – zudem für Besichtigungen geöffnet.