Filialleiterin Britta Harms (l.) und die angehende Konditoreifachverkäuferin Evelyn Ipgefer mit hausgemachten Leckereien. (Ellen Stüdgens)

Verlässt man die belebte H.-H.-Meier-Allee und umrundet den idyllisch gelegenen Gräfin-­Emma-Platz, stößt man abseits des geschäftigen Trubels auf die ruhig gelegene Filiale der alteingesessenen Konditorei Knigge. Dort gibt es allerlei Leckereien zu entdecken.

Beim Betreten der Konditorei springt das umfangreiche Sortiment hausgemachter Köstlichkeiten direkt ins Auge. So fällt der Blick auf Kaffee aus hausgemachter, schonender Röstung, selbst hergestellte Schokolade und das vielfältige Angebot an leckeren Torten. Unmittelbar an den Ladenbereich schließt sich das behagliche Café an. Dort verwöhnen Filialleiterin Britta Harms und ihr Team ihre Gäste.

In der Konditorei Knigge erwartet die Kunden ganzjährig eine große Auswahl verlockender Köstlichkeiten. (Ellen Stüdgens)

Reichhaltiges Frühstück

Das traditionsreiche Familienunternehmen bietet ein reichhaltiges Frühstück an – wochentags von 9.30 bis 15 Uhr, sonntags von 11 bis 15 Uhr. Freunde einer warmen Mahlzeit können montags bis sonnabends ein schmackhaftes Menü aus dem täglich wechselnden Mittagstischangebot auswählen. Die wöchentlich neu zusammengestellte Karte gibt es auf der Internetseite der Konditorei unter der Adresse www.knigge-shop.de. Wer nicht vor Ort speisen möchte, für den ist der Außerhausverkauf die richtige Alternative. Selbstverständlich kommen dabei auch Liebhaber eines köstlichen Tortenstücks auf ihre Kosten. Besonders gefragt sei momentan die Kapuzinertorte, sagt Harms. Alle Torten werden in der hauseigenen Konditorei gefertigt. Monatlich bereichert zudem eine neu konzipierte Torte des Monats, hergestellt von einem Konditorlehrling, das vielseitige Sortiment.

Natürliche Zutaten

Für Feste wie Hochzeiten, Taufen und andere feierliche Ereignisse stellt die Filialleiterin im engen Austausch mit den Kunden eine Auswahl individuell für den jeweiligen Anlass angefertigter Torten zusammen. Konservierungsstoffe und chemische Backzusätze seien in dem Familienbetrieb selbstverständlich tabu, sagt Harms. Stattdessen lege man großen Wert auf natürliche Zutaten. „Für unsere Torten, die nach alten Hausrezepten hergestellt werden, verwenden wir ausschließlich feinste und vor allem natürliche Rohstoffe.“

Bereits in der vierten Generation fertigt das renommierte Familienunternehmen am Hauptstandort in der Sögestraße 42/44 qualitativ hochwertige Leckereien. „Viele unserer Kunden sind langjährige Stammkunden, die die Qualität unserer Produkte zu schätzen wissen“, erläutert die Filialleiterin. Sie ist bereits seit 14 Jahren in Schwachhausen tätig und kennt viele ihrer Kunden mit Namen. „Die Wünsche kenne ich oftmals bestens und freue mich immer wieder über die netten Gespräche, die sich hier ergeben“, sagt sie.

Zur Weihnachtszeit stehen hauseigene Christstollen, Winkelkuchen sowie Mohn- und Mandelstollen hoch im Kurs. Eine ganzjährig gefragte Bremer Spezialität ist der Klaben. Diese traditionelle Spezialität der Bremer Küche und viele andere Produkte des Unternehmens lassen sich auch auf der Internetseite der Konditorei ordern. Nach der Bestellung erfolgt der – teilweise weltweite – Versand der festlichen Spezialitäten aus Bremen.

Geöffnet ist die Filiale der Konditorei Knigge in der Gevekothstraße 14 montags bis sonnabends von 9.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 21 64 18, per E-Mail an die Adresse info@knigge-shop.de sowie unter www.knigge-shop.de.