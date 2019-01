Inhaberin Brigitte Kuhnke setzt bei der Gestaltung des Verkaufsraums auf viel Licht. (Klaus Göckeritz)

Im Sommer öffnete sie in Sichtweite des A‘riva ein weiteres Fachgeschäft: No 1 fashion and more, Borgfelder Heerstraße 57. Dort kann sich die Damenwelt aus Borgfeld und Umgebung in einem sehenswerten Ambiente exklusiv mit schönen Stücken in den Bekleidungsgrößen 36 bis 48 ausstatten.

Bei der Gestaltung des No 1, in dem früher HK-Moden untergebracht war, setzte Kuhnke konkrete Vorstellungen um. „Alles soll in einem schönen und hellen Licht erscheinen“, sagt die Kauffrau, eine gelernte modisch-technische Assistentin und Diplom-Betriebswirtin. Die Handwerker haben ihren Vorstellungen entsprechend ganze Arbeit geleistet. Ein neuer Fußboden und dekorative Wände vermitteln diesen Eindruck ebenso wie ein modernes Lichtkonzept.

Zum Sortiment gehören auch Accessoires wie Schmuck. (Klaus Göckeritz)

Zum Einrichtungsstil des rund 100 Quadratmeter großen Verkaufsraums gehören frische Blumen, Sitzmöglichkeiten und eine Kaffeeecke. Ein Blickfang ist eine aufgearbeitete Werkbank mit Süßem. Neben exklusiver Mode angesagter Marken wie Riani, Herzensangelegenheiten, Esisto, Raffaelo Rossi und weiteren Labels bietet Kuhnke Accessoires wie Schmuck, Schals, Duftkerzen – und auf der Werkbank original dänisches Lakrids an.

Das No 1 wirbt mit einer individuellen Beratung. Das Team, zu dem Angela Groth und Sylvia Jäntsch gehören, nimmt sich für die Kundschaft stets viel Zeit. Die Kundinnen können vorbeischauen, sich umsehen und das eine oder andere Teil anprobieren. Sollte es Änderungsbedarf für die Kleidung geben, dann hilft der hauseigene Änderungsservice weiter. Apropos Service: Das Team steht auf Wunsch auch in der Mittagszeit für Beratungen und Verkauf zur Verfügung.

Kundinnen können die Kollektion demnächst aus einer anderen Perspektive in Augenschein nehmen: Für Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. März, laden die Expertinnen zu Modenschauen in das Geschäft ein. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die Nachfrage ist groß, die Zahl der Plätze begrenzt. Infos gibt es unter Telefon 0421 / 27 36 11.

Inhaberin Kuhnke ist mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. Das No 1 werde gut angenommen. Als Dankeschön bietet sie derzeit die Herbst- und Winterkollektion mit einem Rabatt von 50 Prozent an.

Zusätzlich engagiert sich die Ladenbesitzerin in der Interessengemeinschaft IN Borgfeld, einem Zusammenschluss von Geschäftsleuten und Selbstständigen, die den wachsenden Ortsteil tatkräftig bewerben. Die 2016 gegründete Gemeinschaft ist auf vielen Feldern aktiv. „Wir wollen zeigen, dass man in unserem Ortsteil alles bekommen und sich die Fahrten zu den Einkaufsmärkten auf der grünen Wiese sparen kann“, sagt Kuhnke.

No 1 fashion and more in der Borgfelder Heerstraße 57 hat montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 0421 / 27 36 11 oder per E-Mail an kontakt@no1-fashion.de. Weitere Informationen zum Geschäft gibt es im Internet über die Facebookseite „No1 – fashion and more“.