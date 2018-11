Koll Schwachhauser Meile (Beerdigungs-Institut Tielitz)

Der Tod eines geliebten Menschen bedeutet für die Hinterbliebenen eine Ausnahmesituation. Trauer, Sprachlosig- und Hilflosigkeit

lähmen. Die Welt scheint stillzustehen. „Unsere Philosophie ist es, mit den Angehörigen mitzufühlen und uns viel Zeit für ihre Wünsche und Fragen zu nehmen“, erläutert Peter Tielitz, der das Beerdigungs-

Institut Tielitz gemeinsam mit seiner Tochter Laura leitet. Sie hat das Bestattungshandwerk von der Pike auf gelernt und im vergangenen Jahr als jüngstes Mitglied im Bestatterverband Bremen die Prüfung zur fachgeprüften Bestatterin abgelegt. Ehemann Henrick, der als Berater im Betrieb tätig ist, komplementiert die fünfte Generation.

Für Familie Tielitz bedeutet die Betreuung Trauernder, für Menschen da zu sein und ihnen zu helfen, die Situation etwas erträglicher zu machen. „Wichtig ist der persönliche Kontakt zwischen den Trauernden und dem Berater. Deshalb ist bei uns vom ersten Trauergespräch bis zur Beisetzung ein Berater als alleiniger Ansprechpartner tätig“, sagt Laura Tielitz.

Peter Tielitz und Tochter Laura (linkes Bild) führen den Betrieb gemeinsam. Einzigartig ist der Creativraum, in dem Angehörige Urnen oder Särge bemalen können. (Ellen Stüdgens)

Die bewusst hell gestalteten Räume in der Friedhofstraße 19 bieten in schweren Stunden einen Ort der Ruhe und Einkehr. Dazu trägt auch der liebevoll angelegte begrünte Innenhof mit einem kleinen Teich bei. Einzigartig ist der Creativraum, in dem Angehörige unter Anleitung Urnen oder Särge bemalen können. „So können sie sich aktiv in die Vorbereitung der Trauerfeier einbringen und dem Abschied eine persönliche Note verleihen“, sagt die Bestatterin.

Die Leistungen des Beerdigungs-Instituts Tielitz umfassen die Überführung des Verstorbenen, die Versorgung und Erledigung von Formalitäten, zum Beispiel die Abmeldung von Versicherungen, bei der Rentenkasse oder die Meldung des Sterbefalls beim Standesamt. Daneben liegen die Organisation der Trauerfeier sowie die anschließende Beisetzung in den Händen des eingespielten Teams.

In einem ausführlichen Beratungsgespräch stehen die Vorstellungen für die persönliche Abschiednahme, die Trauerfeier und die letzte Ruhestätte im Fokus. „Wir geben alle Informationen, die nötig sind, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagt Peter

Tielitz. Die letzte Ruhestätte sei eine wichtige Anlaufstelle und ein Ort der Erinnerung für die Hinterbliebenen. Neben der klassischen Erdbestattung im Sarg sei heute die Einäscherung weit verbreitet.

Generell gilt es, aus verschiedenen Bestattungsarten die zum Verstorbenen passende auszuwählen. Infrage kommt etwa eine klassische Grabstätte auf dem Friedhof, die sich für Erd- und Urnenbeisetzungen unterscheiden. Pflegefreie und anonyme Gräber sind in der Regel Urnengärten mit einem Gemeinschaftsdenkmal, an dem Blumen abgelegt werden können. „Seebestattungen können nach der Kremierung in der Nordsee, Ostsee oder einem der Weltmeere durchgeführt werden. Die Angehörigen können diese auf Wunsch begleiten“, erläutert der Bestatter.

Für die Gestaltung der Trauerfeier gibt das Team von Tielitz Anregungen für eine individuelle Dekoration. Zudem übernimmt es die gesamte Organisation. Dazu zählen unter anderem Absprachen mit Friedhofsverwaltungen, Kirchen, Pastoren, Trauerrednern, Floristen sowie Steinmetzen. Oftmals sind es kleine Dinge, die eine große Entlastung bewirken. Entscheidend für die Bestattung sei, dass die Angehörigen die Gelegenheit nutzten, sich auf ihre Weise zu verabschieden und die Trauer anzunehmen, weiß Peter Tielitz aus Erfahrung.

Geöffnet hat das Beerdigungs-Institut Tielitz montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Termine für die Aufbahrung und Beratungsgespräche sind auf Wunsch auch an Sonn- und Feiertagen möglich. Unter Telefon 0421 / 20 22 30 ist das Beerdigungs-Institut 24 Stunden täglich erreichbar. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tielitz.de.