Eine relativ junge Methode des Fitnesstrainings bieten die Bodystreet-Fitnessstudios mit der Elektromuskelstimulation (EMS).

Die Fitnesskette hat sich ausschließlich auf diese Art des Trainings spezialisiert und ist mit dem Team um Studioleiter Sohrab ­Hakimzadeh-Sharg seit 2015 mit einer Filiale in Schwachhausen vertreten. Die Trainingsmethode kommt aus der Sportmedizin sowie Astronautik und wird seit rund zehn Jahren auch im Bereich der Freizeitfitness angewandt.

Das Prinzip basiert auf der Kombination aus einer Simulation körpereigener Reize und isometrischen Übungen, bei denen man die Muskulatur trainiert, ohne sie zu bewegen, und die Aktivierung über Anspannung, durch Druck oder Zug erreicht. Beim Training wird mit speziellen Übungen Körperspannung erzeugt, um die Muskeln zum ­Kontrahieren zu bringen. Mithilfe der angelegten EMS-Trainingsausrüstung werden dabei schwache elektrische Impulse erzeugt, die den natürlichen Ladungen bei Muskelbewegungen sehr ähnlich sind und die Spannung in der Muskulatur erhöhen. Durch den verstärkten Reiz wird bereits ohne die Verwendung von Zusatzgewicht die Tiefenmuskulatur gestärkt und 90 Prozent der gesamten Muskelfasern beansprucht. So erzielt man einen Effekt, der einem synchronen Ganzkörpertraining entspricht.

Damit das Training möglichst effektiv ist, legt Studioinhaber ­Hakimzadeh-Sharg besonderen Wert auf eine professionelle Betreuung. „Es wird auch der Trainer gebucht, nicht nur die Methode“, sagt er. In der Praxis bedeutet das, dass den Kunden ein Personaltrainer zur Verfügung steht, der im Einzeltraining oder bei maximal zwei Personen die Übungen begleitet. Veränderungen in der Intensität und eine Korrektur der Bewegungen lassen sich somit direkt während der Trainingseinheiten vornehmen.

Da bei den Übungen ein sehr großer Anteil von Muskeln synchron beansprucht wird, empfiehlt Bodystreet auch bei ambitionierten Zielen nur ein Training von maximal 20 Minuten in der Woche. Die Zeitersparnis durch das Ganzkörpertraining sei dabei ein wesentlicher Vorteil der Elektromuskelstimulation gegenüber anderen Arten des Fitnesstrainings, sagt Hakimzadeh-­Sharg.

Insgesamt setzt das Konzept von Bodystreet auf die Ganzheitlichkeit des Trainings: „Es geht nicht nur um Leistungssteigerung, sondern auch darum, Beschwerden zu mindern“, erläutert der Studioleiter im Hinblick auf einseitige Belastungen am Arbeitsplatz oder bei sportlicher Betätigung. Neben der Betreuung in den Studios gehört eine Fitness- und Gesundheitsberatung für zu Hause ebenfalls zum Service, um den erwünschten Effekt zu erreichen. Das Ziel ist es, die Körpermuskulatur in Balance und in den Idealzustand zu bringen. Dies ist laut Hakimzadeh-Sharg die Basis für Gesundheit, Beschwerdefreiheit und allgemeines Wohlbefinden.

