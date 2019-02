An neuer Wirkungsstätte im bekannten Metier: Frank Nolte empfiehlt qualitativ hochwertige Weine. (Andreas Schack)

Bekannt ist der Weinkenner vielen Schwachhausern bereits aus der Wachmachmannstraße. Seine Leidenschaft für den Rebensaft hat ihn nun an seine ursprüngliche Wirkungsstätte zurückgeführt, wo er von 2006 bis 2012 das Depot erfolgreich führte.

Dieses ist ein Ort, an dem man authentische Tropfen aus aller Welt probieren kann. Am Verkostungstisch steht dafür eine Auswahl qualitätsgeprüfter Weine bereit. In der Depotatmosphäre lässt sich auch wunderbar fachsimpeln, vergleichen und Neues entdecken.

„Wie soll man anhand von Etiketten seine Lieblingsweine finden?“, fragten sich Jacques Héon und Olaf Müller-Soppart im Jahr 1974. Um diese bis dato geläufige Art des Weinverkaufs zu ändern, eröffneten die Weinliebhaber in Düsseldorf das erste Jacques’ Wein-Depot. Das neue Konzept sprach sich herum – und die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf.

„Heute ist der Weingenuss à la Jacques' in 300 Depots quer durch Deutschland zur geschätzten Selbstverständlichkeit geworden“, sagt Nolte. „Das Probieren der Weine gehört bei uns dazu wie der Korken zur Flasche.“ Mehr als 200 Sorten stehen jederzeit dafür bereit.

Für das Erlebnis, einen guten Wein im Depot zu verkosten, sprechen dem Weinliebhaber zufolge auch sachliche Gründe: „Einen Wein, den man probiert hat, kann man guten Gewissens kaufen. Zumal wir ihn bei Nichtgefallen anstandslos zurücknehmen.“ Ob ein Wein schmeckt, entscheide immer der individuelle Geschmack des Kunden.

Zwei persönliche Weinempfehlungen von Nolte: „Neu entdeckt habe ich den Domaine Bosquet. Der Chardonnay passt hervorragend zu Geflügel – er ist holzfassgereift, weich, cremig und sehr gehaltvoll. Er kostet nur 6,70 Euro, kann aber gut mit vielen Weinen über zehn Euro mithalten“, erläutert Nolte. Der zweite Wein, den er empfiehlt, liegt mit 14,90 Euro in dieser Preisklasse. „Der Montes Alpha ist ein Syrah mit einer schönen Cassis-

note, weich und fast marmeladig. Dieser Chilene kann gut für allein oder zu einem Wildbraten genossen werden“, sagt Nolte.

Die Öffnungszeiten sowie Termine gibt es im Internet unter www.jacques.de/

depot/255/bremen-schwachhausen. Telefonisch sind die Weinexperten unter 165 17 81 erreichbar.