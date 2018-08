Sven Sasse mit einem Musterblock aus seiner großen Kollektion. Der Teppichprofi verfügt über eine sehr große Auswahl an Kettelgarnen und Einfassbändern. (FR)

Die Teppichwäscherei von Sven Sasse hat die Kapazität, bis zu

200 Teppiche pro Woche professionell und gründlich zu reinigen. Um das leisten zu können, hat der Unternehmer 2016 in der Hauptstraße 32 in Ottersberg-Otterstedt den nötigen Platz für seinen Reinigungsmaschinenpark gefunden. In der Schwachhauser Annahmestelle, Loignystraße 54, steht er seinen Kunden zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung.

In Ottersberg besitzt der Teppichallrounder neben dem großzügigen Raumangebot für die Reinigung eine weitere Halle. Dort hat er eine hochwertig ausgestattete Fachwerkstatt zum Teppichketteln eingerichtet. Ketteln ist nichts anderes,als die Schnittkanten der Teppiche mit einem bestimmten Nähstich, dem sogenannten Kettstich, zu fixieren und dadurch am Ausfransen zu hindern. Alternativ zum Kettelgarn empfiehlt Sasse sogenannte Teppicheinfassbänder: „Diese sehen nicht nur schön aus, sondern umschließen den Teppichrand dauerhaft, sind strapazierfähiger und hochwertiger als Kettelkanten mit losem Garn.“ Der Fachbetrieb kettelt auf einem extra großen Tisch mit 20 Quadratmetern Fläche. Auf der mit unzähligen Löchern perforierten Arbeitsplatte werden die Teppiche zudem passgenau zugeschnitten. Dazu pressen zwei Gebläse Luft durch die Löcher und bringen die Bodenbeläge leicht zum Schweben. Die „fliegenden Teppiche“ richten Sasses Mitarbeiter ohne jeglichen Kraftaufwand mit einer Hand präzise aus und führen sie unter die Kettelmaschine.

Koll Macher&Märkte; ET: 11.06.18 (Ralf Lieske)

Dieses Equipment ermöglicht dem Inhaber die Erweiterung seines Leistungsspektrums. Auf Bestellung kann er maßgefertigte Teppiche in allen denkbaren Formen herstellen. Die Basis dafür bilden sehr hochwertige Beläge und Einfassbänder in einer riesigen Farbpalette – allesamt „Made in Germany“ und umweltfreundlich. Die professionelle Einfassung von Sockelleisten für Teppichböden gehört ebenfalls zum Portfolio.

Als besonderen Service bietet Sasse seinen Kunden die Teppichbodenverlegung an. Dazu gehören das Maßnehmen vor Ort sowie die individuelle Beratung. Der Fachmann hat stets einen großen Mustersatz in seinen handlichen Koffern mit unterschiedlichsten Qualitäten zur Ansicht dabei. Die Preise fangen bei etwa 15 Euro pro Quadratmeter an. Es sind aber auch bessere Qualitäten bis hin zur exklusiven reinen Seide erhältlich. Die Sockelleisten sind stets aus dem gleichen Material wie der Boden und werden professionell mit handwerklichem Geschick in der hauseigenen Werkstatt zugeschnitten sowie hochwertig gekettelt. Auf Basis eines Kostenvoranschlags bietet Sasse alle anfallenden Arbeiten aus einer Hand – von der Entfernung des alten Bodenbelags über die Vorbereitung des Untergrunds bis hin zum Verlegen des neuen Teppichbodens.