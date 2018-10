Firmenchef Andreas Eckert ist als Bad-Manager sowie Elements-Profi­partner geschult und arbeitet mit einem Team aus erfahrenen Spezialisten ihres Fachs. „Akkurat muss es sein“, lautet das Motto des Handwerksmeisters, das auch auf dem Schaufenster der Firmenzentrale in der Admiralstraße 19 zu lesen ist. Und auf diesen Anspruch dürfen die Kunden des Findorffer Fachunternehmens für Heizung, Sanitär und Klima ­bauen.

Als Bad-Manager zertifiziert die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft Fachleute, die eine Weiterbildung in sämtlichen Aspekten des Baus moderner Bäder absolviert haben und in ihren Betrieben handwerkliche Arbeit auf besonderem Niveau gewährleisten. Mehr Platz, mehr Bequemlichkeit, Barrierefreiheit und ein Ambiente zum Wohlfühlen – das sind laut Eckert die Erwartungen, die seine Auftraggeber an moderne Sanitärräume stellen. Sie wünschen sich ein Bad, in dem sie gern verweilen. Ob von der soliden Kompaktklasse bis zum extravaganten Designermodell – das Profiteam aus der Admiralstraße steht seinen Kunden mit guten Tipps und Ideen zur Seite, um deren Vorstellungen in eine budgetgemäße, detaillierte Planung umzusetzen. Die Koordination der Arbeiten und der entsprechenden Fachleute übernimmt das Team von Rolf Flato aus einer Hand– von den Maurerarbeiten über die Installation, die Elektrik und die Fliesenarbeiten bis zur professionellen Endreinigung. Dafür arbeiten die Findorffer mit langjährig befreundeten Partnerunternehmen zusammen – ausschließlich Meisterbetriebe, erläutert Eckert.

Durch permanente Schulungen und Weiterbildungen sind seine Mitarbeiter Spezialisten in sämtlichen Bereichen der Altbausanierung – vom Dach bis in den Keller, von der Solaranlage bis zur Grundkanalsanierung. Zum guten Ruf beigetragen habe auch die Tatsache, dass die Findorffer besonders viel Wert auf eine intensive persönliche Beratung legten, erläutert der Meister im Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerk. Und das natürlich nicht nur bei den großen Bauprojekten. Auch, wenn es nur einmal an einem winzigen Dichtungsring hapert, können die Kunden auf einen schnellen, freundlichen und zuverlässigen Service vertrauen.

Im Sommer 2015 ist der Findorffer Traditionsbetrieb von der Hemmstraße in die Admiralstraße 19 gezogen. Dort hat der Inhaber deutlich größere, optimal geeignete und komfortabel erreichbare Räume mitten im Stadtteil gefunden. Geschäftsführung, Büro, Werkstatt und das 250 Quadratmeter große Lager konnte er so an einem Ort zusammenführen. Die Adresse hat sich geändert – nicht jedoch die Qualität, für die die Marke Rolf Flato seit mehr als vier Jahrzehnten in Findorff steht.

Weil Eckert auf solides Handwerk ebenso viel Wert legt wie auf den neuesten Stand der Technik, gehört zur neuen Firmenzentrale auch eine Werkstatt. Dort entstehen passgenaue Spezialanfertigungen außerhalb der Norm, zum Beispiel Regenrinnen und Dacheinfassungen.

Rolf Flato, Inhaber Andreas Eckert, ­Admiralstraße 19, ist montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Zudem bietet das Unternehmen einen Notdienst an. Weitere Infos unter Telefon 35 65 17 und www.flato.de.