Seit 2012 lenkt Sven Wolschke als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens Hasch. (Ellen Stüdgens)

Die Firma blickt auf eine lange Tradition zurück – besteht sie doch seit 1883. Seit 2012 lenkt Sven Wolschke als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens.

Bei der Neugestaltung des Badezimmers greift Wolschke auf ein gut eingespieltes Netzwerk aus verschiedenen Gewerken wie Fliesenleger und Trockenbauer zurück. Er erstellt ein Gesamtangebot mit allen anfallenden Arbeiten und koordiniert die beteiligten Handwerker. Ob Teil- oder Komplettsanierung – der Inhaber und sein Team fungieren für die Kunden als alleinige Ansprechpartner.

In den Räumen im Gewerbegebiet Horn-Lehe West erwartet die Kunden eine große Auswahl an Mustern und Ausstellungsstücken. (Ellen Stüdgens)

Das Leben erleichtern

Wolschke hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. So absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur, anschließend bildete er sich berufsbegleitend zum Installateur- und Heizungsbauermeister weiter. Zuletzt sattelte er noch den Betriebswirt darauf. Zusammen mit seinem neunköpfigen Team steht er bei der technischen und gestalterischen Umsetzung des neuen Bads hilfreich mit Rat und Tat zu Seite. Die Leistungen reichen dabei von der Planung über die Ausstattung bis hin zur Finanzierung.

„Immer mehr Menschen möchten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben“, sagt Wolschke. Oftmals sei jedoch das Bad nicht altersgerecht gestaltet. Hohe Einstiege in die Wanne oder Dusche erschwerten im fortgeschrittenen Alter so manchem unnötig das Leben. Abhilfe verschafft die Firma Hasch durch den Einbau von bodengleichen Duschtassen oder in den Boden eingelassene Rinnen. Durch ein minimales Gefälle im Boden fließt das Wasser dann in die Ablaufrinne. Als weitere Maßnahmen erleichtern ausklappbare Sitze, höhenverstellbare WC-Anlagen und andere Vorrichtungen die Selbstständigkeit im Alter. Derzeit voll im Trend lägen Kombinationen aus WC und Bidet, die es in ­verschiedenen Varianten und Preislagen gebe, sagt der Spezialist.

Wasser und Wärme

„In einem ausführlichen Gespräch werden die Wünsche aufgenommen, Muster angeschaut und daraus erste Gestaltungsideen für das individuelle Wohlfühlbad erstellt“, erläutert Wolschke. Ein gut geplantes Bad spare Zeit sowie Geld und schenke Lebensfreude auf lange Zeit. Für eine Komplettsanierung,

bei der alle vorhandenen Objekte abgebaut, Fliesen ausgetauscht und neue Leitungen verlegt werden, sollten Kunden einen Zeitraum von drei Wochen einplanen. „Wir greifen bei der Planung Kundenwünsche auf, sagen den Kunden aber auch ehrlich, wenn etwas nicht machbar ist“, erläutert der Geschäftsführer.

Zu den weiteren Leistungen des Traditionsunternehmens zählen alle Arbeiten rund um Wasser und Wärme. Die kompetenten Mitarbeiter führen alle anfallenden Serviceleistungen rund um das Haus aus. Im Bereich Sanitär übernehmen die Profis Arbeiten wie den Austausch oder die Reparatur eines defekten Spülkastens oder den Austausch eines Waschbeckens. Auch kleinere Reparaturen, wie ein leckender Wasserhahn, gehören zum Leistungsspektrum. Daneben umfasst das Portfolio den Kundendienst sowie anfallende Reparaturarbeiten von Heizungsanlagen.

Sanitär-Klempnerei Hasch, Auf der Höhe 10, 28357 Bremen; weitere Infos unter Telefon 20 54 30, per E-Mail an info@haschgmbh.de oder im Internet unter www.haschgmbh.de.