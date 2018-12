Der Tisch aus Massivholz bietet Platz für rund 30 Personen. (Picasa und Kochblock-Oberneuland, Kochblock-Oberneuland)

Dort gibt es zudem die Möglichkeit, einen speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Abend zu erleben, etwa mit einem Kochkurs.

In diesem Sommer erst eröffneten Anne Brink, Corinna Huntemann und Leon Bülow ihr Unternehmen. Seitdem kochen sie gemeinsam für oder mit ihren Gästen. In der Apfelallee haben sie bereits viele private und geschäftliche Feiern begleitet – von stilvollen Abenden unter Geschäftsleuten über Geburtstagsfeiern bis hin zu Hochzeiten im kleinen Rahmen. Eine große Terrasse eignet sich für einen Aperitif oder Empfang und ein nach Maß gefertigter Tisch aus Massivholz bietet rund 30 Personen Raum, um gemütlich zu essen. Bei einem Flying Buffet oder einem Standing Dinner haben bis zu 45 Personen Platz.

Verwöhnen ihre Gäste (von links): Bettina Büechi, Leon Bülow, Anne Brink und Corinna Huntemann. (Andreas Schack)

Brink, die vor rund 17 Jahren den Oberneulander Koch­service gründete, ist in einem Hotelbetrieb aufgewachsen und hat so ihre Leidenschaft für das Kochen früh entdeckt. Huntemann lernte Brink kennen, als der Oberneulander Kochservice noch in den Anfängen war und wurde schnell ein unverzichtbarer Teil davon. Stets fröhlich und professionell, verwöhnt die gelernte Hotelfachfrau die Gäste mit ihrem ausgezeichneten Service. Bülow, der einzige Mann im Bunde, arbeitete nach einer erstklassigen Ausbildung in den Küchen verschiedener Restaurants, zuletzt als Küchenchef am Luganer See in der Schweiz. Zurück in Bremen, zaubert er mit seinem Talent köstliche Menüs, die seinen Gästen oftmals noch lange in guter Erinnerung bleiben.

„Profis mit Persönlichkeit“

Seit einigen Monaten verstärkt Bettina Büechi das Trio. Ebenfalls aus der Schweiz, kümmert sich die Gastronomie­expertin um das Marketing und die exzellente Küche – das Herz des Unternehmens, in der sich alle vier täglich treffen, um gemeinsam zu kochen. „Wir sind alle Profis mit Persönlichkeit und großer Freude am Beruf. Jeder von uns bringt einen eigenen Schatz an Erfahrungen und Kenntnissen ein“, sagt Brink.

Gemeinsam planen sie beispielsweise Kochevents für Gruppen von sechs bis 24 Personen, die unterstützt von den Profis, ein kreatives Menü zaubern. „Wir bekochen unsere Gäste auch im privaten Rahmen zu Hause. Wir sind spezialisiert auf exklusive Anlässe und kümmern uns im Hintergrund um einen reibungslosen Ablauf, während sich unsere Kunden ganz ihren Gästen widmen können“, erläutert sie. Regelmäßig werden zudem offene Kochkurse angeboten, für alle, die etwa von Bülows Wissen, seinen Tipps und Tricks profitieren und einen schönen Abend verbringen möchten.

Am Donnerstag, 6. Dezember, ab 18 Uhr laden der Kochblock und Montini in den Räumen des Weinhändlers zum lockeren Umtrunk „Rund um den Apfel“ ein. Am Montag, 31. Dezember, knallen im Kochblock die Korken. Dann steht ein geselliger Silvesterabend beim Fondue Chinoise auf dem Programm.

Weitere Informationen zu allen Events und Kochkursen gibt es im Internet unter www.kochblock-oberneuland.de, eine individuelle Beratung per E-Mail an info@kochblock-oberneuland.de sowie unter Telefon 0421 / 25 14 94.