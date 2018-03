Brillen für unterschiedlichste Anforderungen, Kontaktlinsen und vieles mehr gibt es in dem Horner Augenoptikfachgeschäft in vielfältiger Auswahl. (Ellen Stüdgens)

Unabhängig davon, ob eine Brille zum Autofahren, eine Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern oder ein speziell auf den Arbeitsplatz abgestimmtes Modell gesucht wird – am Ende der Beratung wissen die Kunden, welche Möglichkeiten es gibt. „Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam mit ihnen die optimalen Brillengläser für die individuellen Anforderungen zusammenzustellen. Mit Hilfe der neuen Technologie funktioniert das äußerst realitätsnah und unkompliziert“, erläutert Rosenkötter.

Ob Brillen für unterschied­liche Anforderungen, Kontaktlinsen, Leselupen oder Ferngläser – geht es um die persönlichen Sehbedarfe, sind die Kunden im Horner Fachgeschäft Optik Stallmann bestens aufgehoben. In den hellen Räumlichkeiten in der Leher Heerstraße 27–31 nehmen sich Augenoptikermeister Rosenkötter und sein Mitarbeiter, der Augenoptiker Thomas Augat, Zeit, Augen zu vermessen und die richtige Brillenglasstärke zu ermitteln.

Augenoptikermeister und Inhaber Rainer Rosenkötter berät seine Kunden mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung. (Ellen Stüdgens)

Aus einer großen Auswahl von Brillenfassungen namhafter Hersteller wie Bogner oder Roden­stock wählt die Kundschaft anschließend das passende Modell aus und nimmt dieses – bei Bedarf – zum Probetragen mit nach Hause. Auf Wunsch fertigen die Experten auch Brillen nach individuellen Vorstellungen an. „Optische und technische Probleme sind seit jeher eine positive Herausforderung für uns“, sagt der Geschäftsinhaber, der zudem Barometer sowie Thermometer führt und Passbilder zum Mitnehmen anbietet.

Nach der ausführlichen Beratung werden die Gläser in der Werkstatt des rund 120 Quadratmeter großen Geschäfts geschliffen und die Brille angepasst, bis sie perfekt sitzt. Soweit technisch möglich, reparieren die Experten auch mitgebrachte Exemplare. Für den Notfall bietet Optik

Stallmann zudem einen besonderes schnellen Service an: Bis 18 Uhr bestellte Einstärken-Brillengläser sind bereits am kommenden Werktag fertig. Neben dem persönlichen Kontakt ist dies ein großer Vorteil gegenüber Händlern aus dem Internet.

Wer sich beim Brillengestell nicht für eine Farbe entscheiden kann, dem empfiehlt Rosenkötter das Switch-it-Wechselsystem, bei dem sich Bügel und Steg nach Belieben austauschen lassen. „Mit wenigen Handgriffen hat man bei diesem System die mit dem ausgewählten Outfit perfekt harmonierende Brille zusammengestellt“, erläutert er das Prinzip.

Sehr am Herzen liegt dem Geschäftsinhaber zudem die Sicherheit seiner Kunden im Straßenverkehr. Nach Angaben des Berufsverbands der Augenärzte Deutschland ereignen sich jährlich rund 300 000 Verkehrsunfälle, die auf eine mangelnde Sehleistung zurückzuführen sind. Häufige Unfallursache: Verkehrsteilnehmer werden in der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Regen durch entgegenkommende Scheinwerfer, Lichtreflexionen der Innen- und Außenspiegel sowie durch reflektierende Verkehrsschilder geblendet.

Um diesen Gefahren vorzubeugen, hat optoVision mit

Formula Drive spezielle Brillengläser für den Straßenverkehr entwickelt. Ausgeklügelte Technologien in puncto Material und Beschichtung absorbieren rund 60 Prozent des hochenergetischen Lichts – und zwar von allen Seiten. Das Blenden durch grelle Lichtquellen wird im Vergleich zu herkömmlichen Sehhilfen deutlich reduziert. Dies ermöglicht allzeit entspanntes Sehen und Fahren. „Ob als Zweitbrille speziell für das Auto oder als Erstbrille für alle Alltagssituationen – mit Formula Drive sind unsere Kunden auf der sicheren Seite“, sagt der Fachmann, der auf mehr als 50 Jahre Berufserfahrung zurückblickt.

Optik Stallmann, Leher Heerstraße 27–31, hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochnachmittags ist das Geschäft geschlossen. Weitere Informationen sind unter Telefon 23 65 21, per E-Mail an info@optik-stallmann.de oder im Internet unter www.optik-stallmann.de erhältlich.