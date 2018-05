Bewusstlos und verletzt liegt der Fahrer hilflos im Auto. Einen Notruf absetzen kann er selbst nicht. Hier kommt der Unfallmeldestecker der HUK-COBURG ins Spiel.

Seit dem 31. März gehört das automatische Notrufsystem eCall EU-weit bei Neuwagen zur Pflichtausstattung. Für Gebrauchtfahrzeuge ist eine systemähnliche Nachrüstung möglich. Die deutschen Versicherer unterhalten dafür seit 2016 einen eigenen Unfallmeldedienst. „Um diesen nutzen zu können, ist ein Unfallmeldestecker erforderlich, den es bei uns als Zusatzoption zur Kfz-Versicherung für neun Euro jährlich gibt“, sagt Peter

Borchers, Kundendienstbüroleiter der HUK-COBURG-Versicherungsniederlassung in Horn. Der Stecker kommt in den Zigarettenanzünder und ist via Bluetooth mit einem Smartphone verbunden. Dieses muss während der Fahrt eingeschaltet und mit der dazugehörigen Unfallmelde-App ausgestattet sein.

Im Fall des Falles registriert der Unfallmeldestecker über spezielle Crash-Sensoren den Aufprall und sendet die Daten an die App, die sie an den Unfallmeldedienst – die Notrufzentrale der Autoversicherer – weitergibt. Die Mitarbeiter versuchen, eine Sprachverbindung zu dem Autofahrer herzustellen. Ist er nicht in der Lage zu antworten und weisen die übermittelten Daten auf einen schweren Unfall hin, alarmieren sie eine Rettungsleitstelle vor Ort. Die Ortung des Wagens erfolgt per GPS. Somit erhalten die verletzten Personen schnelle Hilfe. Dies kann unter Umständen Leben retten.

Auch bei kleineren Unfällen hilft der Meldestecker. Registriert er etwa einen leichten Aufprall oder fordert man manuell Hilfe an, kann ein direkter Kontakt zur Versicherung hergestellt werden. Dort erhält der Kunde Informationen über die weiteren Schritte.

Neben Kfz-Versicherungen bietet Borchers alle Leistungen der HUK-COBURG für Privatpersonen an. „Ich berate persönlich zu allen Fragen rund um die Absicherung und die preiswerten Angebote. Ganz gleich, ob man sich selbst schützen, die Familie absichern oder für die Rente vorsorgen möchte – ich erstelle bedarfsgerechte Lösungen im Rahmen der Wünsche meiner Kunden“, sagt der Experte. Kompetent unterstützt wird Borchers dabei von seiner langjährigen Mitarbeiterin Ute Meier-Credo und – neu im Team – Petra Schöder, die seit März das Horner Kundendienstbüro vervollständigt.

Geöffnet ist das Büro, Leher Heerstraße 55, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Individuelle Terminabsprachen sind unter Telefon 69 62 37 60 möglich.