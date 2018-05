Neues und Innovatives ergänzt sich mit Tradition und Geschichte. Und inmitten des trubeligen und sich immer wieder verändernden Viertels gibt es seit Jahrzehnten das Geschäft von der Aa der Familie Siemer, heute in vierter Generation geführt von Christian ­Siemer.

Als Heinrich von der Aa das Unternehmen im Jahr 1905 gründete, lag der Schwerpunkt auf Berufsbekleidung und Ausrüstung für Matrosen und Offiziere. „Mein Vater übernahm das Geschäft Anfang der 1970er-Jahre und baute das Angebot an professioneller und funktioneller Kleidung für andere Berufe weiter aus. Berufsbekleidung und Schuhe sind auch heute noch eines unserer drei Standbeine“, erläutert ­Siemer. „Aber als ich im Jahr 2001 die Geschäftsführung übernommen habe, entschied ich mich dafür, auch hochwertige Freizeitmode ins Sortiment aufzunehmen.“

Das Angebot bei Heinrich von der Aa umfasst heute neben einer breiten Angebotspalette an Berufsbekleidung bekannter und bewährter Marken maritime Mode wie zum Beispiel bretonische Streifenshirts, bequeme Basics sowie aktuell modische Sommerkleider aus Baumwolle und Leinen mit verschiedenen Mustern und Designs. Außerdem typisch norddeutsche Friesennerze und Troyers, klassische Cabanjacken, die ihren Ursprung bei der Marine und in der Seefischerei haben, sowie warme wollige Kleidung aus Merino, Kaschmir und anderen qualitativ hochwertigen Naturfasern. Zudem ist eine kleine Auswahl an Accessoires für Damen und Herren wie Schuhe, Taschen, Gürtel, Tücher, Schals sowie Hüte erhältlich. „Tragekomfort und langlebige Materialien sind insbesondere bei der Berufsbekleidung gefragt“, sagt Siemer. „Aber auch die Ansprüche an Design und Individualität wollen erfüllt werden.“ ­Genauso sei auch die Freizeitkleidung bei von der Aa nicht nur schick und modisch, sondern auch robust und wertbeständig.

Die wechselnden Kollektionen seien mit Bedacht zusammengestellt und das Resultat nationaler und internationaler Messebesuche. „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, erläutert der Geschäftsführer. Dass man auf eine lange Unternehmensgeschichte zurückblicke, heiße schließlich nicht, sich darauf auszuruhen. Es gelte, den guten Ruf für Zuverlässigkeit und Qualität zu pflegen, sich aber zugleich auch immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen. Ein Thema, das Kunden immer mehr nachfragen und ­Siemer bereits lange am Herzen liegt, sind faire und soziale Produktionsbedingungen sowie die Verwendung von Materialien, die in ressourcen- und umweltschonender Herstellung entstanden sind. Dafür fragt ­Siemer gezielt bei seinen Lieferanten und Geschäftspartnern nach. „Mir geht es nicht alleine um eine attraktive Kollektion im Laden, sondern eben auch um Umweltbewusstsein und um nachvollziehbare Produktionsbedingungen.“

Der Anteil fairer und zertifizierter Marken bei von der Aa betragen laut der Organisation Fair in Bremen gut 50 Prozent. Dafür wurde das inhabergeführte Traditionsgeschäft mit dem Siegel Fair in Bremen belohnt, das sichtbar am Ladeneingang prangt – zusammen mit dem ­Siegel für den Global Organic Textile Standard und dem Mitgliedssticker der Interessengemeinschaft Das Viertel, in der sich ­Siemer gemeinsam mit anderen Einzelhändlern und Gastronomen für den Stadtteil engagiert.

Heinrich von der Aa, Ostertorsteinweg 40/41. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.von-der-aa.de oder unter Telefon 0421 / 720 52.