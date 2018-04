Das Hauptgeschäft befindet sich in der Gröpelinger Heerstraße 291, direkt gegenüber dem Straßenbahndepot. „Gerade erst ist der Hauptstandort durch größere Umbaumaßnahmen freundlicher und großzügiger geworden“, sagt die Geschäftsfrau.

Modeexpertin Strauß ist bereits seit 1973 in der Modebranche tätig. In zweiter Generation führt sie das 1958 von ihren Eltern gegründete Fachgeschäft in Gröpelingen. In diesem Jahr existiert das etablierte Unternehmen seit 60 Jahren. Aus Anlass des runden Jubiläums startet Strauß in der zweiten Maiwoche am Standort Gröpelingen einen großen Sonderverkauf mit attraktiven Angeboten. Interessenten erhalten ausführlich Informationen über die Aktion auch in der Horner Filiale. Auf Wunsch organisiert die Inhaberin Fahrgemeinschaften von Horn nach Gröpelingen.

In Horn erwartet die modebewusste Dame ein breit gefächertes Angebot an aktuellen Hosen in den Konfektionsgrößen 38 bis 56 sowie Kurzgrößen. Des Weiteren ist vor Ort eine große Auswahl an Oberbekleidung in den Größen 38 bis 54 erhältlich. Einen Schwerpunkt bilden schicke Pullover, Shirts und Blusen. Außerdem in unterschiedlichen Variationen erhältlich sind kleidsame Jacken und Westen.

Als besondere Attraktion bietet Strauß zurzeit in Horn Damenjacken, Hosen und Blusen der renommierten Marke Basler zu besonders günstigen Preisen an. „Ich bin immer auf der ­

Suche nach guter Qualität zu bezahlbaren Preisen. Das wissen meine Kunden sehr zu schätzen“, erläutert die Fachfrau. In diesem Jahr sehr gefragt seien Steppjacken in den aktuellen Modefarben für die Übergangszeit.

Neu im Programm vertreten sind Blusen der Firma Malz mit einer Kollektion für die modisch und jung gebliebene Frau. Daneben vervollständigen Pullover der Firma Rabe sowie die zeitlose Mode der Marken Adelina, Barbara Lebek und C.C. Luke das Sortiment.

Kompetente Kundenbetreuung ist Strauß und ihrem Team sehr wichtig: „Meine vier Mitarbeiterinnen und ich legen großen Wert auf ausführliche individuelle Beratung. Die Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen und das Geschäft mit einem guten Gefühl verlassen.“ Sollte ein gewünschtes Kleidungsstück einmal nicht vorrätig sein, versuche sie, es zu bestellen oder bringe Alternativen aus dem Hauptgeschäft mit. Ohnehin ergänze sie ihr Sortiment wöchentlich, um immer wieder etwas Neues anzubieten. „Es lohnt sich, öfter einmal bei uns vorbeizuschauen.“ Hochwertige Qualität, gute Verarbeitung und viele Kombinationsmöglichkeiten sind ihre Auswahlkriterien bei der Zusammenstellung des aktuellen Angebots. Alle Produkte überzeugen dabei durch ein ­gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Umfassender Service ist in dem Fachgeschäft selbstverständlich. „Wer nicht die Möglichkeit hat, zu uns zu kommen, kann sich auf Wunsch eine kleine Auswahl an Modellen nach Hause liefern lassen und dort in Ruhe anprobieren“, sagt die Modeexpertin. Außerdem organisiert Strauß mit viel Freude in verschiedenen Bürgerzentren sowie Seniorenresidenzen im Frühjahr und Herbst Verkaufsaktionen.

Das Horner Mode-Lädchen, ­Leher Heerstraße 59, ist montags bis freitags vormittags von 10 bis 13 Uhr sowie nachmittags von

15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten besteht für 6 bis 8 Teilnehmern die Gelegenheit, sonnabends ­ab 15 Uhr bei Kaffee und Gebäck in kleiner Runde gemütlich die optimalen Kleidungsstücke auszuwählen. Bei Interesse sollte im Geschäft ein Termin vereinbart werden.