Neben Pflanzen verkaufen Christof Hannig und Mitarbeiterin Karin Dirscherl auch Blumenkästen, Erde und Dünger. (Ellen Stüdgens)

Für zusätzliche Sommerlaune sorgen bunte Blumen wie Dahlien, Fuchsien und Geranien. Von Mitte Mai bis Ende Juni ist der optimale Zeitpunkt, um Beete sowie Kübel auf der Terrasse oder dem Balkon mit bunten Hinguckern zu versehen, sagt Christof Hannig, Inhaber des gleichnamigen Blumengeschäfts in der Leher Heerstraße 63. Vorher sollte man diese jedoch nicht pflanzen, rät der Fachmann. Denn im Zeitraum vom 11. bis 15. Mai kommt es oft noch zu empfindlich kalten Temperaturen mit Frost in der Nacht. Im Bauernkalender wird dieser Kälteeinbruch als die Eisheiligen bezeichnet. Gemäß der Bauernregel beginnt erst mit dem Abzug der „kalten Sophie“ am

15. Mai die Pflanzsaison. Zuvor können die sensiblen Gewächse noch Schaden durch die möglichen nächtlichen Minustemperaturen nehmen.

Die bei Blumen Hannig erhältlichen Beet-, Balkon- und Sommerpflanzen entstammen übrigens fast alle der eigenen Gärtnerei. Das umfangreiche Sortiment des Fachgeschäfts beinhaltet sowohl für sonnige als auch schattige Standorte etwas Passendes. Zeitlos im Trend liege eine Bepflanzung Ton in Ton sowie ein bunter Mix aus verschiedenartigen Blumen wie Geranien und Petunien, erläutert der Experte. Eine abwechslungsreiche Bepflanzung könne mit einer Kombination von hohen und niedrigen Pflanzen erzielt werden, die beispielsweise auch über den Rand eines Balkonkastens hängen. Ebenfalls beliebt sei eine mediterran geprägte Bepflanzung mit entsprechenden Sorten, zu denen Lavendel und Wandelröschen zählen.

In dem Horner Fachgeschäft gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an Topfpflanzen und Schnittblumen. (Ellen Stüdgens)

Bepflanzung gratis

„Bei uns gehört die kostenfreie Bepflanzung von Kübeln und Blumenkästen zum Service. Unsere Kunden zahlen lediglich für Pflanzen, Erde und Dauerdünger“, sagt der ausgebildete Gärtner und Floristenmeister. Die Abholung und Lieferung der Balkonkästen und Schalen übernimmt der Fachbetrieb ebenso – gegen einen geringen Aufpreis. Neben den Pflanzen verkaufen Hannig und seine Mitarbeiterin Karin Dirscherl auch Blumenkästen, Gefäße, Erde und Dünger.

Damit die Blütenpracht lange anhält, empfiehlt der Firmenchef die Verwendung von Dauerdünger. „Die kleinen Kügelchen werden direkt beim Pflanzen mit in die Erde eingearbeitet. Damit wird die Düngung gleichmäßig und es muss während der gesamten Blüteperiode nicht nachgedüngt werden.“

Ebenfalls von besonderer Bedeutung für kräftige, gesunde Pflanzen ist die Wahl der Blumenerde. Der Fachmann rät, beim Kauf auf die Zusammensetzung zu achten. Eine gute Blumenerde zeichne sich durch einen hohen Anteil an Weißtorf aus, erläutert Hannig. Dadurch speichert sie gut Wasser und gibt dieses nach und nach wieder an die Pflanzen ab. Wichtig sei außerdem darauf zu achten, dass die Blumen- oder Komposterde gedämpft ist. Durch diese Behandlungsmethode werden in der Erde enthaltene Unkrautsamen wirksam beseitigt.

Zum Schutz vor Schädlingen wie Blattläusen, die der Farbenpracht im Garten und auf dem Balkon ein jähes Ende bescheren können, setzt der Gärtner auf den Einsatz von Nützlingen. Diese finden in Insektenhotels einen optimalen Lebensraum. Solche biologischen Schädlingsbekämpfer sollten präventiv angesiedelt werden, um einen möglichen Befall der Pflanzen mit den lästigen Tieren bereits im Vorfeld auszuschließen.

Der Einkauf ist bei Blumen Hannig vom 17. bis 31. Mai mit etwas Nervenkitzel verbunden: Jeder Kunde darf nach dem Kauf in die Lostrommel greifen. Neben Freikarten für den Park der Gärten in Bad Zwischenahn gibt es Töpfchen mit dem passenden Langzeitdünger für die neu gekauften Beet- und Balkonblumen zu gewinnen.

Das Fachgeschäft Blumen

Hannig hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis

12 Uhr geöffnet.