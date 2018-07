koll unser schönes hemelingen adler (Ivonne Wüsthof)

Seit 1990 ist der Modeausstatter im Weserpark ansässig – er gehört damit zu den Urgesteinen des Einkaufscenters. Bei ADLER können die Kunden auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern entspannt in einem großzügigen Sortiment stöbern. „Wir legen hohen Wert auf erstklassige Kleidung und eine exzellente Beratung. Bei uns findet man immer etwas“, sagt Thomas Ose, Geschäftsleiter der ADLER-Filiale. Dabei orientiert sich das kompetente Team stets an den Bedürfnissen seiner Kunden. ­Breite Gänge und gemütliche Sitzgruppen tragen dazu bei, dass der Kleiderkauf zu einem angenehmen Erlebnis wird. Neben der großen Wäscheabteilung ist ­ADLER auch im Große-Größen-Bereich für ­Damen und Herren sehr gut aufgestellt. „Wir freuen uns, unsere Kunden immer wieder mit den neuesten Modehighlights zu überraschen. Unsere trendorientierten Kundinnen werden zum Beispiel bei ‚My Own‘ fündig. Kundinnen mit einer größeren Größe können wir mit ‚Thea‘ sehr gut bedienen“, erläutert der Geschäfts­leiter.

In dieser Saison sind Trachten wieder total gefragt – das gilt für Herren- und Damenmode. (Ivonne Wüsthof)

Bekannte Marken

Neben den qualitativ hochwertigen Eigenmarken führt der Bremer Modemarkt viele bekannte Marken wie Tom Tailor, Lerros und Triumph. Frisch eingetroffen ist das aktuelle Trachtensortiment. Ob Lederhosen oder schickes Dirndl – für jede Größe und jeden Stil findet sich das passende Kleidungsstück. Bei den Damen geht der Trend zu hochwertigen Dirndln – versehen mit passenden ­Accessoires. Dazu kombinieren lassen sich schicke Trachtenblusen mit Zierelementen und Applikationen. Eine knieumspielende Länge ist in diesem Jahr der Favorit. Für eine modische Abwechslung sorgen Röcke mit breitem Bund und passendem Mieder. Die Farbpalette erstreckt sich von Hellblau und Türkis über zartes Rosa bis hin zu Beerentönen. ­T-Shirts und passende Strickjacken mit Hunde-, Hirsch- oder Edelweißdruck machen den Trachtenlook alltagstauglich und können auch außerhalb der Volksfeste getragen werden. „Unsere Trachtenmode ist bei den Bremern sehr beliebt“, sagt Ose. Daher habe der Bremer Modemarkt auch eine der größten Trachtenabteilungen des gesamten Filialnetzes.

Neben modischen Trends und spannenden Aktionen zeichnet sich ADLER vor allem durch seinen kundenfreundlichen Service aus. Mit der ADLER-Kundenkarte bekommt man bei jedem Einkauf nicht nur drei Prozent Rabatt, sondern man wird auch regelmäßig über aktuelle Neuheiten, Aktionen und Preisnachlässe informiert. Die kulante Abwicklung beim Umtausch und Ruhezonen sorgen dafür, dass man sich beim Einkauf rundum wohlfühlt.

Das Bekleidungsunternehmen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen und ist mit mehr als 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz sowie einem Onlineshop eine der größten deutschen Textilhandelsketten. Unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ können sich die Kunden noch bis zum Jahresende über tolle Aktionen und Angebote freuen. Fehlen darf dabei keinesfalls die Markenbotschafterin des Modehauses, Fernsehmoderatorin Birgit ­Schrowange, die seit vielen Jahren das Gesicht des Unternehmens ist.

Welche Aktionen im Rahmen des Jubiläumsjahrs in Bremen stattfinden, will Ose noch nicht verraten: „Es sei nur so viel gesagt: Die zweite Jahreshälfte ist voll mit großartigen Aktionen. Fast jede Woche gibt es etwas Neues bei uns zu entdecken. Die Kunden können auf jeden Fall gespannt sein.“