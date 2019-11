Der Fachhandel, der vor 25 Jahren als Zoolala startete, feiert heute als Zoowieso Jubiläum und hat sich für seine Kunden tolle Aktionen ausgedacht. (Andreas Schack)

Da wäre zum einen die Tombola, an der jeder Besucher während der drei Jubiläumstage teilnehmen kann. „Lose gibt es jeweils für ­

1 Euro“, erklärt der Geschäftsführer. „Und wer zehn Lose kauft, bekommt das elfte von uns geschenkt.“ Die Gewinne haben es auf jeden Fall in sich. „Ob neues Aquarium, Kratzbaum, Hundebett oder Spielzeug fürs Kaninchen – für jedes unserer Tiere gibt es kleines und großes ­Zubehör zu gewinnen“, erläutert Sündermann. Und wer mitmacht, tut nicht nur seinem eigenen Liebling etwas Gutes damit. „Die Erlöse der Tombola werden nämlich an das Tierheim Brinkum gespendet“, ­erklärt der Chef des Fachhandels.

Wer während der Jubiläumstage bei Zoowieso einkauft, der hat außerdem die Chance, einen Rabatt auf die erstandene Ware zu bekommen – und zwar von bis zu 25 Prozent. „Direkt an der Kasse wartet dafür ein Glücksrad, an dem jeder zahlende Kunde drehen kann“, verrät Sündermann. Ob Gewinner oder nicht, mit einer kleinen Aufmerksamkeit kann jeder Besucher nach Hause gehen: „Nachhaltigkeit spielt für uns eine große Rolle. Deswegen bekommt jeder Besucher von uns ein bisschen Glück mit auf den Weg in Form eines Glücksklee-Pflanzsets“, erläutert er. „Es lohnt sich also, bei uns vorbeizukommen“, sagt Sündermann.