Stadtteilmanagerin Birgit Benke (Mitte) mit dem aktuellen Vorstand (v.l.) Astrid Maack, Sigrid Ahrens, Holger Kolonko, Marco Lübke, Petra Geistlich und Maria Dewitz. (Stadtteilmarketing Hemelingen)

Kürzlich kamen die Mitglieder des Stadtteilmarketings zur Jahreshauptversammlung zusammen. Neu in den ehrenamtlichen Vorstand wurde dabei Astrid Maack als Beisitzerin gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Sigrid Ahrens als stell-

vertretende Vorsitzende, Holger Kolonko als Vorsitzender sowie die drei Beisitzer Marco Lübke, Petra Geistlich und Maria Dewitz.

Ein neues Gesicht gibt es bei den Nachtwanderern. Anfang des Jahres übernahm Claudia Buss die Leitung und tritt die Nachfolge Benkes an. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr beim Paritätischen Pflegedienst, Diedrich-Wilkens- Straße 18 in Hemelingen, und freut sich stets über Unterstützung. „Wir sind nachts bei Veranstaltungen und suchen Plätze auf, wo sich Jugendliche aufhalten. Wir begleiten sie durch die Nacht und sind Ansprechpartner, wenn Hilfe benötigt wird“, erläutert Buss.

Auch beim Osterfeuer in Mahndorf am Sonnabend, 20. April, werden die Nachtwanderer vor Ort sein und ab 18.15 Uhr den Umzug ab dem Parkplatz bei der Albatros Apotheke begleiten.

Ebenfalls ein Thema während der Versammlung war der Umzug und die höheren Mietkosten des Stadtteilmarketings, „die nun auf mehreren Schultern verteilt werden müssen“. Stadtteilmanagerin Benke bezieht ab dem 2. Mai ein neues, kleines Büro in der Schule in der Godehardstraße 3 – gegenüber vom Bürgerhaus Hemelingen. Ihr Büro ist in der ersten Etage über dem Eingang C.

Infos wie die Ankündigung der nächsten Ausgabe des „he!“-Stadtteilmagazins

im Internet unter www.hemelingen-

marketing.de. Details zum Stadtteilfest HEVIE im Tamra-Hemelingen-Park gibt es unter www.hevie-bremen.de.