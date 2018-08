Die Veranstaltung steht im Zeichen der interkulturellen Begegnung, soll freundschaftliche Kontakte zwischen Hastedtern deutscher und nichtdeutscher Herkunft fördern, für die Flüchtlinge ein Teil der Willkommenskultur sein sowie jede Menge Spaß und multikulturelle Unterhaltung bieten.

Die Veranstalter haben dafür eine umfangreiche Auswahl auf einem internationalen Marktplatz zusammengestellt. Mitmachaktionen, ein Flohmarkt von Kindern für Kinder, Marktstände und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm gehören dazu. Erstmals ist ein Stand unter dem Motto „Erzählt doch mal von früher“ geplant, an dem mit Fotos zum Wiedererkennen sowie Büchern zum Schmökern ein Dialog zwischen den Generationen entstehen soll. Da dieser im vergangenen Jahr begeistert angenommen wurde, gibt es erneut einen „Tisch der Begegnungen“, an dem die Gäste mitgebrachte Speisen miteinander teilen und so in Kontakt kommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.sommerfest-hastedt.de.