Es sind die ersten Schritte in Richtung Normalität. Trotz der Lockerungen bleiben die Menschen vorsichtig.

Ein Eindruck: Hermann Holatz aus Gramke, der mit seiner Familie auf Einkaufstour in Hemelingen ist, steht der Maskenpflicht positiv gegenüber: „Das hätte ruhig schon etwas eher kommen dürfen“, sagt er. Aber nun sei es in Ordnung. Vor der Abfahrt hat er sich noch einmal über die Entwicklung der Infektionszahlen informiert; die vorsichtige Öffnung nach dem Lockdown hält er für richtig.

Froh über die Lockerung ist auch der Hemelinger Ortsamtsleiter: „Jetzt sieht man wieder Menschen in den Straßen. Vorher war es ja so leer wie am 1. Weihnachtstag“, sagt Jörn Hermening. „Eine solche Situation über Wochen – das war schon gespenstisch.“ Dass der Einzelhandel seine Pforten wieder öffnen durfte, ist aus seiner Sicht ein Erfolg und wichtig für die Wirtschaft. „Aber man darf nicht glauben, dass es schon morgen so wie gestern wird.“ Es werde einige Zeit dauern, bis das Leben sich so normalisiert habe, wie in der Zeit vor der Pandemie.“ Im Hansa-­Carre werde ebenso deutlich wie in anderen Einkaufszenten: Die Menschen hielten sich beim Einkaufen noch spürbar zurück.

Gute Noten

Ein gutes Zeugnis stellt der Ortsamtsleiter der Disziplin der Menschen in den fünf Hemelinger Ortsteilen aus. „Der Sicherheitsabstand wird überwiegend gewahrt.“ Zwar gebe es in den Geschäften immer wieder Ausnahmen, aber die dürften nicht den Blick verstellen: „95 Prozent der Menschen verhalten sich verantwortungsvoll.“

Ansichten, die gesetzlichen Vorgaben seien angesichts der Fallzahlen übertrieben, weist Hermening zurück: „Man schafft ja auch nicht die Feuerwehr ab, nur weil es mal eine Zeit nicht gebrannt hat.“ Dass die Maskenpflicht aber nicht zwangsläufig auch die gute Laune vertreibt, zeigt das Beispiel einer Frau, die im vorschriftsmäßigen Abstand in der Schlange vor einer Fleischerei in Hemelingen wartet: „Schreiben Sie, dass wir trotzdem ein Lächeln auf den Lippen haben, auch wenn man es nicht sieht“, ­bittet sie den Fotografen, als der nach einer Einwilligung für die Aufnahme fragt.

Bei allen Lockerungen gilt es, ­behutsam nach vorne zu schauen und weiterhin Vorsicht walten zu lassen. Die Maskenpflicht bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sowie beim Einkauf in Super- und auf Wochenmärkten, der Sicherheitsabstand, das Verbot von Veranstaltungen auch in privatem Rahmen – das wird uns noch eine Weile begleiten. Die Menschen im Bremer ­Osten lassen sich davon nicht unterkriegen.