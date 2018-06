September, unter dem Motto „Fünf Teile sind das Ganze“ in den Tamra-Hemelingen-Park, Diedrich-Wilkens-Straße. Dabei versprechen die Veranstaltungstage jeweils ein vollkommen unterschiedliches Angebot.

Bewegung, Spiel und vor allem Spaß stehen am ersten Nachmittag des Stadtteilfests auf dem Programm. Los geht es am Sonnabend ab 15 Uhr mit dem HEVIE-Cup. Zu gewinnen gibt es vier Pokale: Teilnehmer können sich beim Fußballtennis, beim Beachvolleyball (jeweils ab 16 Jahren), auf der Frisbee­anlage (ab 14 Jahren) und beim Boulewettbewerb (ab sechs Jahren) messen. Es werden Einzelanmeldungen nicht nur von ­Hemelingern angenommen. Anmeldeformulare gibt es auf der Internetseite der HEVIE unter www.hevie-bremen.de. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Teilnehmer und Sportart. Wer bei den sportlichen ­Aktionen das Rennen gemacht hat, erfahren Sportler und Besucher bei der Siegerehrung ab 18 Uhr.

Anschließend übernimmt mit dem Singer-Songwriter Michel Ryeson ein Sebaldsbrücker die Bühne des Veranstaltungsgeländes. Auf ein Genre möchte sich der junge Musiker, der bereits mehrere Singer-Songwriter-Wettbewerbe für sich entschieden hat, nicht festlegen. Vielmehr mischt er Funk, Pop und R&B mit Soundschleifen seiner sogenannten Loopstation zu einem vielfältigen Klangerlebnis. In diesem Jahr wird ­Ryeson erstmalig auch auf der Breminale auftreten. Auf der HEVIE hat Ryeson seine Gitarre dabei, die ihm zusätzlich als Percussioninstrument dient. Der zweite Musikact des Abends verspricht beste Partystimmung: Ab 20 Uhr legen die Flying Soul Toasters richtig los. Die neunköpfige Bremer Disco-, Funk- und Soulband steht für den klassischen Soul der 1960er-Jahre, Disco und Funk der 1970er und aktuelle Songs im Stil von ­Bruno Mars und Adele. Klassiker von Otis Redding, Tina Turner, James Brown, Aretha Franklin und Ray Charles tauchen ebenso im Repertoire auf wie etwa Souladaptionen von Songs der White ­Stripes. Der afroamerikanische Sänger Anthony Carney und die deutsche Sängerin Sandra van Detten überzeugen jeder für sich und auch als Duo. Zusammen mit drei Bläsern und einer Rhythmusgruppe wird daraus mehr als ein Konzertabend – eine „Soul­show mit viel Bewegung“, wie die seit 1996 bestehenden Flying Soul Toasters versprechen.

Am zweiten Veranstaltungstag erwartet Stadtteilmanagerin und HEVIE-Organisatorin ­Birgit Benke im Tamra-Hemelingen-Park wie im vergangenen Jahr mehr als 80 Stände zur Freizeit- und Gewerbemesse. Aussteller, die sich dort präsentieren möchten, können sich auf der HEVIE-Internetseite die Anmeldeformulare herunterladen. Durch das bunte Bühnenprogramm führt ­bremen-eins-

­Moderator Ansgar Langhorst.

Das Stadtteilfest Hemelinger Vielfalt findet am Sonnabend, 1. September, von 15 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 2. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen für alle Besucher frei. Weitere ­Informationen sowie eine Standberatung mit Programmideen per E-Mail an kontakt@hemelingen-­marketing.de.