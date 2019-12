Im Bürgerhaus Mahndorf lassen sich nicht nur zu Weihnachten gesellige Stunden verbringen. Die Räumlichkeiten werden auch vermietet. (Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz)

Auch 2020 stehen wieder diverse Veranstaltungen im Bürgerhaus Mahndorf auf dem Plan. Unter anderem findet im März der erste von sechs Tanztreffs statt, der mit dem Entertainer Rick Ventura drei Stunden für Tanzlaune sorgt. Bekannt ist Ventura vom ZDF Traumschiff mit seinem Traumschiff Duo. Am Sonntag, 1. März, ist der Pianist, Entertainer und Sänger von 15 bis 18 Uhr in Mahndorf zu Gast. Im Eintritt von 12 Euro (Vorverkauf 10 Euro) sind Kaffee und Tee satt sowie ein Stück Kuchen und ein Willkommensdrink enthalten.

Der Mahndorfer Kultursommer mit seinen vier Sommerterrassenkonzerten und dem Open-Air- Kino als Finale führt ab Ende Juni in die zweite Jahreshälfte. Bekannte Formate wie das Frühlings-, Blas- und Herbstkonzert des Shantychors Bremen-Mahndorf sind ebenfalls wieder im Programmkalender zu finden. Die Rentnerband Never Too Late lädt ferner zu einem Konzertabend ins Bürgerhaus ein.

Der über die Grenzen des Stadtteils hinaus beliebte Flohmarkt für gut erhaltene Kindersachen (Sonntag, 16. Februar, von 14 bis 16 Uhr) und insgesamt vier Zierfischbörsen (unter anderem am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Februar, jeweils von 10 bis 15 Uhr) sowie Ausstellungen runden das Angebot ab. Aber auch zwischendurch lohnt es sich, einen Blick ins Bürgerhaus zu werfen, laden die Organisatoren ein. Das Büchertauschregal ist stets mit einer Auswahl gut erhaltener Lektüre gespickt und im gemütlichen Café können die Besucher bei Kaffeespezialitäten darin stöbern. Dank einer Förderung durch Globalmittel des Stadtteils konnte das Mobiliar in diesem Jahr an aktuelle Erfordernisse angepasst werden und sorgt seither für noch mehr Gemütlichkeit.

Darüber hinaus gibt es Informations- und Gruppenangebote, ein regelmäßiges Frühstücksbüfett sowie wechselnde Ausstellungen. Unter anderem informiert die Landeszentrale für politische Bildung regelmäßig zu aktuellen Themen. Mehr als 30 Gruppen halten Angebote aus verschiedenen Bereichen wie Singen, Tanzen, Schach, Malen und mehr bereit. Kinder- und Jugendangebote wie der ganzjährige Kindercircus Bambini, die Kinderdisco oder Ferienprogramme zu wechselnden Themen bieten für die jungen Bewohner des Stadtteils eine willkommene Abwechslung.

Aktuelle Informationen gibt es im unter www.buergerhaus-mahndorf.de.