Koll Osterholz - mein Stadtteil (Viviane Strahmann)

Einigen dürfte das Gebäude in der

Osterholzer Heerstraße 31 noch

als Sitz des traditionsreichen Café Janssen in Erinnerung sein. Der Gastronom Helmuth Pieper hat das Haus vor rund fünf Jahren gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Niklas Anthes gekauft und mit viel Liebe zum Detail in ein echtes Schmuckstück verwandelt. Seit Oktober vergangenen Jahres bietet das Café 31 auf rund

300 Quadratmetern eine moderne und zugleich gemütliche Atmosphäre im ausgefallenen Industriedesign. Anders als der Name es vermuten lässt, gibt es dort viel mehr als Kaffee und Kuchen: Ob entspanntes Feierabendbier, geselliges Abendessen oder eine besondere Feier – das achtköpfige Team freut sich auf seine Kunden.

Lediglich eine gerahmte Postkarte mit dem Schriftzug „Gruß aus Bremen-Osterholz“ erinnert noch an vergangene Zeiten. Darauf zu sehen ist das frühere Café Janssen. Der heutige Inhaber und gelernte Konditor belieferte dieses bereits im Jahr 1974 mit Torten seines damaligen Arbeitgebers, einer Hemelinger Bäckerei. Einen Gastronomiebetrieb in den Räumlichkeiten zu führen, sei schon immer ein Traum von ihm gewesen, sagt Pieper. Ein Träumer ist der Unternehmer grundsätzlich nicht. Sondern jemand, der anpackt. So ergriff er die Gelegenheit beim Schopf, sanierte das alte Gasthaus eigenhändig und gestaltete alles nach seinen Vorstellungen und Ideen.

Ein traditionsreiches Gasthaus in neuem Gewand: Im Café 31 in der Osterholzer Heerstraße 31 trifft Industriedesign auf Gemütlichkeit. Auch die Speisekarte kann sich sehen lassen: Sie bietet für jeden Geschmack und Anlass etwas Passendes. (Viviane Strahmann)

Die Wände des Bistrobereichs mit einer Bar, hohen Tischen und Stühlen sind teils in grauer, teils in grüner Steinoptik gehalten. Eisenträger ziehen sich die Decke entlang. An ihnen hängen sogenannte Bunkerlampen. „Jede von ihnen ist

20 Kilogramm schwer“, erläutert der Chef. Linker Hand sowie im hinteren Bereich sitzen die Gäste bequem auf Bänken und Stühlen. Getrennt sind die Räumlichkeiten durch große Schiebetüren aus Eisen und Glas. Selbst die aufwendig umgestalten Toiletten sind ein echter Hingucker.

Kreative Gaumenfreuden

Aufgrund seines in verschiedene Areale aufgeteilten Innenbereichs bietet das Lokal Platz für kleinere Gruppen sowie Veranstaltungen

aller Art – von Geburtstagen bis zu Trauerfeiern. Dank seiner insgesamt 200 Plätze eignet es sich zudem für große Gesellschaften. Bei schönem Wetter finden auf der Außenterrasse zusätzlich 80 Personen ein gemütliches Plätzchen.

Die Küche kredenzt den Gästen diverse Fisch- und Fleischgerichte, Salate, Pasta und Pizzen. Auf der Speisekarte stehen etwa Zweierlei von der Bratwurst mit Steckrüben-Sellerie­stampf und Zwiebelsauce sowie breite Bandnudeln mit Birne, Walnüssen, Austernpilzen und Ziegenfrischkäse. Jeden Sonntag lockt das große Brunchbüfett für die Familie: Dieses startet von 10 bis

11.45 Uhr mit einem Frühstücks­angebot, zu dem sich bis 14 Uhr warme Leckereien gesellen. Pieper empfiehlt, unbedingt im Vorfeld telefonisch einen Tisch zu reservieren. Im Preis von 19,90 Euro pro Person inbegriffen sind Kaffee, Tee, Wasser und Säfte. Ab Oktober lockt jeden Dienstag der sogenannte „Twingle Pizza-Pasta-Antipasti-

Tag“: Zwei Personen erhalten dann Pizza und Pizza, Pizza und Pasta oder Pasta und Antipasti mit einer Flasche Hauswein sowie ein Dessert für 24,90 Euro.

Das Café 31 hat montags bis sonnabends von 12 bis 22 Uhr (warme Küche ab

17 Uhr) sowie sonntags von 10 bis 22 Uhr (durchgehend warme Küche) geöffnet. Feierlichkeiten sind nach Absprache auch außerhalb dieser Zeiten buchbar. Reservierungen nimmt das Team unter Telefon 0421 / 48 54 58 21 an. Weitere Infos gibt es unter www.cafe-31.de.