Der Osterholzer Friedhof feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. (Christoph Englisch)

Während einige Teile der von Paris bis Hamburg geplanten Chaussee nach dem Abzug der napoleonischen Truppen zunächst unvollendet blieben, wurde der Abschnitt in Osterholz durch die Einheimischen fertiggestellt: „Die Bevölkerung wurde zur Arbeit aufgefordert und teilweise dazu gezwungen“, sagt der heutige Osterholzer Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter. „Anfangs hatte die Osterholzer Heerstraße einen militärischen Zweck. Als erste feste Straße war sie für die spätere Entwicklung des Dorfes aber sehr wichtig.“

Viele ortsteilprägende Gebäude entlang des historischen Wegs und den angrenzenden Querstraßen stehen heute unter Denkmalschutz, etwa das Gut, das 1862 der Fabrikant Johann Heinrich Egestorff erwarb. 1905 ging es als Erbe an die Stadt Bremen, seit 1912 betreibt

die Bremisch-Evangelische Kirche dort ein Altersheim.

Wichtig für die Entwicklung des Quartiers ist der Osterholzer Friedhof. Er befindet ich auf einem ehemaligen Gutshofgelände mit einem alten Baumbestand. Heute umfasst er 79,5 Hektar und ist als größter Friedhof der Hansestadt die zentrale Gedenkstätte für Kriegstote. Der Friedhof spielte auch für die

Infrastruktur eine bedeutende Rolle: Für Bestattungen wurde eigens eine Straßenbahnhaltestelle am Haupteingang eingerichtet, die allerdings 1952 wieder stillgelegt wurde.

1921 erfolgte die Eingemeindung der Gebiete vom Friedhof bis zum Lachmundsdamm nördlich der Heerstraße und weitere Teile östlich des St. Jürgen-Asyls, dem heutigen Klinikum Bremen-Ost, in die Stadt Bremen. In der Folge gab es immer mehr Wohnhäuser. In den 1930er-Jahren begann der Wandel zum dicht besiedelten Stadtteil. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich diese Besiedlung fort. 1945 kam es zur endgültigen Eingliederung der Landgemeinde mit den Ortsteilen Ellener Feld, und

Tenever, Ellenerbrok-Schevemoor und dem Dorf Osterholz, das inoffiziell Alt-Osterholz genannt wird, sowie dem Ortsteil Blockdiek.

Historisch geprägt durch die baulichen Entwicklungen der Nachkriegszeit entstand mit dem Einzug des Ortsamts und der Polizeiwache im ehemaligen Landgut Stumpe 1950 zwischen der Osterholzer Heerstraße und der Osterholzer Landstraße eine Art Ortskern. Dort befinden sich neben der Feuerwache 3 für den Brandschutzabschnitt Ost weitere soziale Einrichtungen wie die Albert-Einstein-Oberschule, die Grundschule Osterholz und die Melanchthon Gemeinde.

Die Osterholzer Heerstraße ist für den Stadtteil sowie im städtischen und regionalen Gefüge bis heute bedeutend. Sie verbindet die Bremer Innenstadt mit der A27 und den angrenzenden Gemeinden des niedersächsischen Umlands.

Osterholz hat ein weitläufiges Einzugsgebiet, wovon der 1990 eröffnete Weserpark profitiert. Das Einkaufszentrum südlich der

Osterholzer Heerstraße ist der größte Arbeitgeber des Stadtteils und zieht viele Kunden an.