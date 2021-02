Im Rahmen des Projekts Hemelinger Neustart gab es ein Fotoshooting. Jürgen Hollermann vom Arberger Hof posiert als Bademeister im Schlossparkbad in Sebaldsbrück. (Phil Porter im Auftrag des Stadtteilmarketings Hemelingen)

Groß war die Freude beim Vorstand und der Stadtteilmanagerin, dass zwei Projekte im Bereich

Digital und Print in nur zehn Wochen umgesetzt werden konnten. Auf einer ersten Informationsveranstaltung wurden den Mitgliedsbetrieben die wichtigsten Planungen und Abläufe erläutert. Katrin Rahn – #dierahn – betreut das Projekt „Hemelinger Neustart – Werbewirksam die neuen Medien nutzen“ als Social-Media-Beraterin. Sie war begeistert, dass sich fünf Firmen sofort angemeldet

haben.

Die Unternehmen Glaserei

Tannenberg, Arberger Hof, Hotel Nordraum, Optiker Grau, Getränkevertrieb Jung sowie das Stadtteilmarketing Hemelingen erhalten eine persönliche Projektberatung mit Betreuung. „Einige Mitgliedsbetriebe nutzten die Social-­Media-Plattformen Instagram und Facebook bisher wenig. Es geht nun darum, diese Medien richtig zu verwenden, Kampagnen zu gestalten und Kunden besser anzusprechen“, erläutert Benke. Sie freut sich, dass alle Ortsteile mit originellen, kaum wiederzuerkennenden Fotomodellen auf Instagram und Facebook dargestellt werden. Dank der Projektförderung konnte außerdem eine 24-seitige Informationsbroschüre über die Arbeit des Stadtteilmarketings erstellt werden. „Mit diesem Printmedium ermöglichen wir die Beteiligungen von bestehenden und neuen Betrieben an unserem Netzwerk, und zeigen auch, welche Vielfalt der Vereinsmitglieder die Arbeit hier schon unterstützt. Wer an nachhaltiger Netzwerkarbeit interessiert ist, kann dies jederzeit zusammenfassend nachlesen“, sagt Benke, die in Kooperation mit dem Speicher Verlag und der Druckerei Zertani mit viel Herzblut an der Info­broschüre gearbeitet hat.

Am Mittwoch, 17. März, findet die Jahreshauptversammlung des Stadtteilmarketing Hemelingen ab 19 Uhr als digitale Sitzung statt.