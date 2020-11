Weihnachtliche Premiere in Hemelingen: Zum ersten Mal organisiert das Stadtteilmarketing einen lebendigen Adventskalender in allen fünf Ortsteilen. (Stadtteilmarketing Hemelingen)

Viele Menschen freuen sich auf die Adventszeit mit ihren besinn­lichen Stunden, geschmückten

Straßen und Häusern. Zur schönen Stimmung soll auch der lebendige Adventskalender beitragen, den das Stadtteilmarketing Hemelingen in diesem Jahr erstmals organisiert. Begleitend lockt ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Vom 1. bis zum 24. Dezember gibt es an jedem Tag an einem anderen Ort eine besondere Aktion. Verschiedene Institutionen, Geschäfte und Dienstleister in allen fünf Ortsteilen sind daran beteiligt. Es wird spannend, denn die gebotenen Überraschungen stammen aus vielfältigen Bereichen – von Genuss über Freizeit, Musik und Kultur bis hin zu Shopping. Am Dienstag, 22. Dezember, ist auf dem Markplatz in der Bahnhofstraße ein kleiner Weihnachtsmarkt geplant – natürlich nur, wenn die behördlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie es zulassen. Kulinarische Angebote, ein Feuerkünstler und vieles mehr warten dort auf die Besucher. Die Stadtteilmanagerin Birgit Benke hofft, dass ein besonderer Tannenbaum den Marktplatz schmücken wird. Zwar hat die Behörde die Installation der dafür vorgesehenen Bodenhülse abgelehnt. „Aber vielleicht finden wir einen Weg, trotzdem einen kreativen Weihnachtsbaum aufzustellen “, sagt Benke.

Im Stadtteil herrscht vorweihnachtliche Stimmung mit festlicher Dekoration und abwechslungsreichen Aktionen. (Arno Burgi, dpa)

Während des Markts am 22. Dezember ab 18.30 Uhr werden außerdem die Sieger des Gewinnspiels ausgelost, das zum diesjährigen Adventskalender gehört. Um mitzumachen, muss man in den beteiligten Betrieben eine Teilnahmekarte mitnehmen. „Wer während unserer Adventsaktion in den Geschäften einkauft, erhält einen Hemelinger Stern auf seiner Teilnahmekarte. Man benötigt mindestens einen Stern aus

jedem Ortsteil, um schließlich an der Verlosung teilzunehmen“, erläutert die Stadtteilbeauftragte.

Eine schöne Dekoration gehört zur Adventszeit natürlich ebenfalls dazu. Auf Initiative des Stadtteilmarketings wurden im vergangenen Jahr an mehr als 25 Standorten Hemelinger Laternen in den Fenstern von Geschäften und Dienstleistern aufgestellt. Auch in diesem Jahr werden die großen, silberglänzenden Laternen die Schaufenster zieren. Die Mahndorfer Gärtnerei Kolonko sorgt für den weihnachtlichen Schmuck der Leuchten. Geschäftsleute, die in dieser Weise ihre Räumlichkeiten schmücken möchten, können sich noch bis Mitte November beim Stadtteilmarketing melden.

Der Verein mit Benke als hauptamtlicher Stadtteilmanagerin vergab in diesem Jahr mehr als 20 auffällig gestaltete Hemelinger Sitzbänke an seine Mitgliedsbetriebe. Die bequemen Holzbänke, die mit dem Hahnsymbol des Stadtteils versehen sind, wurden per Patenschaft an lokale Unternehmen ausgegeben. Sie sollen das Straßenbild bereichern und Besucher zum Verweilen einladen – auch wenn es bedingt durch Corona-

Schutzmaßnahmen in der Geschäften einmal zu Wartezeiten kommt. Die teilnehmenden Betriebe sind nun durch das Stadtteilmarketing zu einem witzigen Fotowettbewerb einladen. Die Geschäftsleute sollen die Bank nach ihren Vorstellungen gestalten oder schmücken und von sich selbst oder mit Kunden zusammen ein Foto schießen. Das Lieblingsbild können sie anschließend per E-Mail an das Stadtteilmarketing schicken. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2021 „Das schönste und originellste Bild wird in unseren Hemelinger Familienplaner 2022 aufgenommen und ist vielleicht das Motiv der kommenden Weihnachtsaktionen. Außerdem haben wir für das Gewinnerfoto einen großartigen Überraschungspreis“, erläutert Benke.