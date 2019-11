Bei der Aktion sollen die Geschenkpaten möglichst alle 100 Wünsche der Hemelinger Kinder erfüllen. (Stadtteilmarketing Hemelingen)

Dafür haben sich die Akteure verschiedene Projekte ausgedacht.

Der beste Beweis ist die Aktion „Geschenkpaten für Hemelinger Kinder gesucht“. Dahinter verbirgt sich ein Gemeinschaftsprojekt, das in allen Ortsteilen durchgeführt wird. Ab sofort werden im Hansa Carré in Hastedt, in den Bürgerhäusern in Mahndorf und in

Hemelingen sowie bei Kaufland in Bremen-Sebaldsbrück und im

Arberger Hof Wunschsterne ausgegeben. Auf diesen kleinen Karten haben die Kinder ihren persönlichen Weihnachtswunsch im Wert von 20 Euro notiert. Nun sind die Hemelinger Bürger gefragt, als

Paten diese Wünsche zu erfüllen.

Damit die Aktion auch besonders weihnachtlich wird, ist für Freitag, 29. November, eine kollektive Baumschmückaktion an den genannten Standorten geplant. Ab

16 Uhr (bereits ab 14 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen) werden die Bäume mit einem roten Stern, einer LED- Lichterkette und selbst mitgebrachtem, individuellem Schmuck dekoriert. „Wir freuen uns über eine große Beteiligung beim Schmücken in den Häusern und natürlich auch bei der feierlichen Bescherung am 12. Dezember. Diese findet mit einem weihnachtlichen Begleitprogramm statt“, lädt Stadtteilmanagerin Benke ein. Sie hofft, dass sich wieder zahlreiche Geschenkpaten finden, die einen der ausgefüllten 100 Wunschsterne abnehmen und diesen gemeinsam mit dem dazugehörigen und liebevoll verpackten Präsent bis Mittwoch, 4. Dezember, am jeweiligen Standort wieder abgeben.

Die Wünsche reichen von einer warmen Jacke und Schuhen bis hin zu Spielzeug. „Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass unsere Hilfe auch direkt vor der eigenen Tür gebraucht wird“, erläutert die Stadtteilmanagerin.

Eine weitere Idee ist eine einheitliche Hemelinger Laterne mit fünf kleinen Sternen. Mit dieser möchten Benke und ihre Mitstreiter in der dunklen Jahreszeit das Motto „Fünf Teile sind das Ganze“ auf dekorative Art zum Ausdruck bringen. Das Lichterprojekt zeichnet sich ihr zufolge bereits jetzt als Erfolg ab. „Insgesamt 28 LED-beleuchtete Laternen wurden bereits bestellt. Diese lassen Hemelingen künftig erstrahlen“, sagt die Initiatorin begeistert. Aufträge für die Laternen nimmt Benke aktuell noch entgegen. Sie werden daraufhin von der Firma Wilkens bestellt und anschließend in der Gärtnerei Kolonko adventlich geschmückt. Der Preis für die Hemelinger Laterne beträgt für Mitglieder des Stadtteilmarketings Hemelingen 50 Euro, für Nicht-Mitglieder

70 Euro. Für Infos steht die Stadtteilmanagerin unter Telefon 0421 / 988 65 98 zur Verfügung.