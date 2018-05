Auch wenn Hans-Peter Jakst die Radsportkarriere aufgegeben hat, ist er immer noch begeisterter Rennradfahrer. (Ivonne Wüsthof)

„Als Radsportler ist das Geldverdienen nicht einfach“, sagt er. „Daher habe ich mir vorgenommen, dass ich, wenn sich in der Privatwirtschaft etwas für mich ergibt, die Chance auch ergreife.“ Mit Erfolg, wie sich 34 Jahre später noch zeigt. Am 1. März 1984 hat der ehemalige Sportprofi sein Zweirad-Center in der Davoser Straße 67–96 in Osterholz eröffnet. Noch heute bietet er auf mehr als 700 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, Fahrräder für Groß und Klein, Freizeitradler und Radsportler an.

Auch für die kleinsten Verkehrsteilnehmer bietet das Zweirad-Center Jakst eine große Auswahl. (Ivonne Wüsthof)

Im Mai haben Jakst und seine acht Mitarbeiter besonders viel zu tun. Wird das Wetter besser, werden auch die Fahrräder aus Garagen, Kellern und Abstellräumen geholt. Die Termine in seiner Werkstatt sind gut ausgebucht: Instandsetzung, Reifentausch, Luftdruck, Reinigung – Jakst und seine Kollegen wissen, wie sie alten Rädern zu neuem Glanz verhelfen. „Im Fahrradbereich können wir alles bieten“, sagt der Geschäftsführer. Vom Sport- bis zum Stadtrad sei alles dabei.

Welche Ware den Weg in den Laden schafft, entscheidet Jakst selbst. Das gilt nicht nur für die hochwertigen Zweiräder, sondern ebenfalls für Zubehör und Sportbekleidung. Seit 16 Jahren gehört auch die Eigenmarke ­H.-P. Jakst zum Angebot, deren Modelle meist Citybikes umfassen. Aber auch E-Bikes sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Aus Erfahrung sagt der Firmeninhaber: „Viele Radfahrer sind mit dem falschen Fahrrad unterwegs. Es passt meist einfach nicht zu ihnen.“ Daher sei eine individuelle und umfangreiche Beratung besonders wichtig. Denn aus den vielen verschiedenen Modellen und Marken muss erst einmal das richtige Rad gefunden werden. Dabei kommt es nicht nur auf die Optik an. „Rahmen- und Sitzhöhe sowie der Lenker – für den optimalen Fahrspaß muss das alles passen“, erläutert Jakst. Daher sei es auch Pflicht für die Kunden, mit dem ausgesuchten Fahrrad ein oder zwei Runden draußen zu fahren. Dann merke man schnell, ob es passt oder nicht. Das richtige Fahrrad für den richtigen Kunden finden – so lautet die Devise des Unternehmens.

Besonders gefragt sind derzeit E-Bikes und Fahrräder mit Zahnriemenantrieb. Dieser stellt eine Alternative zum herkömmlichen Kettenantrieb dar. Zwar sind Räder mit Zahnriemen im Anschaffungspreis etwas teurer als Fahrräder mit herkömmlicher Kette. „Die Zahnriemen sind dafür langlebiger, verschleißen nicht so schnell und müssen daher auch nicht so oft gewartet werden“, sagt Jakst. Gute Fahrräder haben ihren Preis. Die Angebote im Zweirad-Center beginnen bei 399 Euro für ein City- oder Hollandrad – nach oben hin sei keine Grenze, erläutert der Fachhändler. „Dafür bekommen die Kunden auch gute Qualität und ein Rad, das lange hält.“ Auf der Gewerbeschau Osterholz Anfang des Monats konnten sich die Kunden, die das Zweirad-Center noch nicht kannten, selbst überzeugen.

Auch wenn Jakst beruflich jeden Tag mit Fahrrädern zu tun hat, ist er des Radelns noch nicht überdrüssig. Fast täglich sei er mit seinem Rennrad unterwegs. Außerdem treffe man sich in der Fahrradsaison bei schönem Wetter jeden Mittwoch um 19 Uhr vor dem Geschäft und fahre gemeinsam die ein oder andere Runde ins Umland. „Neue Rennradfahrer sind übrigens gern willkommen“, lädt der einstige Rennradprofi alle Interessierten ein.

Das Zweirad-Center H.-P. Jakst, Davoser Straße 67–69, ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet. Weitere ­Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 40 45 55 und un­ter www.zweirad-jakst.de.