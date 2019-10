Das Stadtteilmarketing Hemelingen hatte in diesem Rahmen örtliche Unternehmen und Akteure motiviert, an der Aktion teilzunehmen, um auf die Vorzüge ihrer Geschäfte aufmerksam zu machen. „Die beiden Aktionstage haben schlussendlich nur im Kleinen verdeutlicht, welche Angebote es in unserem Stadtteil in den Straßen und in den kleineren Einkaufszentren gibt“, sagt Stadtteilmanagerin Birgit Benke. Ihrer Meinung nach ist die Kampagne vor allem in ihrem Stadtteil durchaus noch ausbaufähig.

Aus diesem Grund hat sich die Stadtteilmanagerin mit einigen Geschäftsleuten der Hemelinger Bahnhofstraße getroffen, um über eine Belebung und Verschönerung zur Weihnachtszeit nachzudenken und Ideen zu sammeln. „Fest steht auf jeden Fall, dass vor dem ersten Advent ein Dauerschriftzug mit der Aufschrift ‚Herzlich Willkommen‘ in der Hemelinger Bahnhofstraße angebracht wird“, erläutert Benke. Die Situation des lokalen Einzelhandels möchten die Stadtteilmanagerin und der Vorstand des Stadtteilmarketings am heutigen Donnerstag mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur Sprache bringen. Dieser hat sich zur Stadtteilvisite in Hemelingen angekündigt.