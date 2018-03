„Immer wieder hieß es, dass es vielerorts schmuddelig aussieht“, fasst Stadtteilmanagerin Birgit Benke die Ergebnisse kurz und prägnant zusammen.

Aus den Ergebnissen und der Einsicht, etwas tun zu müssen, entstanden Ideen – einige sind bereits umgesetzt. So blühen in diesen Tagen die ersten Blumen in Pflanzkästen, die in allen fünf Ortsteilen aufgestellt wurden. Außerdem wird an einem sogenannten Freiraum-Kataster gearbeitet. Die Fotos leer stehender Immobilien, die bereits erfasst wurden, sind im Büro

des Stadtteil­marketings in der Godehardstraße 19 einsehbar. Die dazugehörige Internetseite wird derzeit überarbeitet und voraussichtlich im Mai fertig sein.

Im April können alle Interessenten helfen, ihren Stadtteil für den Sommer herauszuputzen. Am Freitag und Sonnabend,

13. und 14. April, findet die Aktion „Bremen räumt auf“ statt. Das Stadtteilmarketing wird am 13. April zwischen 10 und 12 Uhr einen Stand im Tamra-Hemelingen-Park aufbauen, von dem aus die Helfer mit Handschuhen und Tüten versorgt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eine Woche später, am Freitag, 20. April, sind die Hemelinger aufgerufen, ihren Stadtteil mit Pflanzen zu verschönern. Ab 10 Uhr können Anwohner und selbstverständlich alle anderen vor dem KuBiKo in der Godehardstraße 19, Pflanzen spenden, die anschließend in der Umgebung des Tamra-Hemelingen-Parks eingesetzt werden. An diesem Tag organisiert das Stadtteilmarketing zusammen mit Nachbarn Wassereimer und Schubkarren. Einige Blumenspenden sind bereits fest zugesagt. Weitere Informationen

zu dem Pflanztag sind unter

www.servethecity-bremen.de/de/node/56 einsehbar.

Doch das Müllproblem im Stadtteil lässt sich nicht mit einzelnen Aktionen lösen. „Es fängt bei den Eltern an, die positive Vorbilder sein müssen“, sagt Benke. Bei verschiedenen Gelegenheiten fragte sie Jugendliche, was sie glauben, wie viel das Wegwerfen von Müll kostet. Erstaunt reagieren diese meist, wenn sie erfahren, dass das Wegwerfen einer Zigarette eine Ordnungswidrigkeit ist und mit 20 Euro geahndet wird. Um das Eintreiben der Strafen durchzusetzen, bedürfe es jedoch mehr Personal, sagt die Stadtteilmanagerin. Ihr schweben sogenannte Umweltwächter vor, die in Schulen und auf Veranstaltungen ansprechende Aufklärungsarbeit leisten.