Unser schönes Mahndorf

„Herausforderung und Erfüllung zugleich“

Viviane Strahmann

Grund zum Feiern gibt es derzeit am Mahndorfer Deich 50: Die Gärtnerei Kolonko begeht in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Im Januar 1928 meldete Paul Kolonko, Großvater des heutigen Chefs Holger Kolonko, einen Gärtnereibetrieb in Hemelingen an.