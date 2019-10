Auf der Agenda stehen die Mobilitätsangebote in allen fünf Ortsteilen. Dazu werden Referenten über das Handling mit Leihrädern wie WK-Bikes und Lastenräder sowie über die Nutzung von Cambio- Autos berichten. Laut Stadtteilmanagerin Birgit Benke haben einige lokale Unternehmer bereits Interesse bekundet. Weitere Interessierte sind herzlich willkommen. Wer bei dem Informationsabend dabei sein möchte, kann sich bis Sonnabend, 19. Oktober, per E- Mail an kontakt@hemelingen- marketing.de oder unter Telefon 0421/988 65 98 anmelden. Die Veranstaltung findet ab zehn Teilnehmern statt.

In Hemelingen gibt es zudem in den kommenden Wochen weitere interessante Veranstaltungen:

Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr

„Singen ohne Noten“: Der Spaßchor um Leiterin Ingrid Strajhar- Herbig ermutigt die Teilnehmer zum Mitsingen von Pop- und Folksongs sowie Oldies und Seemannsliedern; Bürgerhaus Hemelingen.

Dienstag, 13. Oktober, 15.30 Uhr „En Week ahn Erika“: Komödie in zwei Akten von Steffen Vogel mit den Arbarger Hobbyspeeler; Grothenns Gasthaus, Arbergen.

Freitag, 25. Oktober, 16.30 Uhr

Workshop zum Thema Upcycling- Körbe flechten des Nabu Bremen; Sebaldsbrück.

Sonnabend, 26. Oktober, 12 Uhr

Radio Teddy-Tag im Hansa-Carré: Unter der Überschrift „Shoppen, schlemmen, glücklich sein“ feiert das Team des Einkaufszentrums Hansa-Carré das 20-jährige Bestehen mit vielen Aktionen für Kinder und Familien.

Sonntag, 27.Oktober, 15 Uhr

Herbstkonzert mit Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus Mahndorf; das Musikkorps Mahndorf, die Akkordeongruppe Die Hobbys und der Shantychor Mahndorf sorgen für die musikalische Untermalung des Nachmittags.

Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr

Laternenumzug ab Hansa-Carré mit anschließendem kleinen Imbiss auf dem Parkplatz.

Donnerstag, 31. Oktober, 18.30 Uhr „Halloween im Hexenwald“: Aktion des Nabu Bremen mit Kürbis- und Rübenschnitzen; Sebaldsbrück.

Freitag, 8. November, 10 Uhr

„Hemelingen räumt auf“: Herbstaktion mit Freiwilligen im Tamra- Hemelingen-Park; Treffpunkt ist das Bürgerhaus Hemelingen.