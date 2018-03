Gerade bei Reisen in wärmere Länder treten beispielsweise häufig Venenprobleme wie geschwollene Füße und Beine, Wadenschmerzen oder verstärkt Krampfadern auf. Bereits die Anreise in den sonnigen Süden kann oft ein Auslöser für solche Beschwerden sein.

Der Grund: Langes, beengtes Sitzen im Reisebus oder Flugzeug, im Zug oder Auto stört den Blutfluss in den Beinen und behindert so den Rücktransport zum Herzen. Auch bei Stadtrundfahrten werden die Venen oft stark strapaziert. Grund genug, ihnen ein wenig Aufmerksamkeit und Unterstützung zu schenken – etwa mit leichten Stütz- und Reisestrümpfen wie sie etwa der Hersteller Ofa ­Bamberg in seiner Sommeredition anbietet. Sie bestehen aus dünner Mikrofaser, die durch Atmungsaktivität und Feuchtetransport auch bei heißem Wetter für frische Beine sorgt.

Zur Vorbeugung

Durch den leichten, gleichmäßigen Druck werden die Venen „zusammengehalten“ und der Blutfluss erleichtert. Die Beine schwellen nicht so leicht an, auch Krampfadern und Reisethrombosen kann so vorgebeugt werden. Zudem ist es sinnvoll, längeres Sitzen und Stehen regelmäßig durch kleinere Bewegungseinheiten zu unterbrechen. Ein wenig umhergehen, von den Zehen auf die Fersen wippen und Fußkreisen regt die Durchblutung an. Neben langem Sitzen und Stehen ist es oft die ungewohnte Hitze, die die Venen schlapp machen lässt. Dagegen können kühle Wassergüsse zwischendurch wohltuend sein. So kann man zum Beispiel beim Duschen die Waden zuerst von den Zehen bis hinauf zum Knie und dann wieder hinunter zum Fuß kalt abbrausen.

Wer am Strand urlaubt, kann auch ab und zu für eine Weile im wadentiefen Wasser spazieren – ähnlich dem Kneippschen Wassertreten. Und nicht zuletzt gilt: Wann immer möglich, die Beine beim Sitzen hochlegen – wozu gibt es Liegestühle?