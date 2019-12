Die Weihnachtszeit nutzt die Werbegemeinschaft für einen Rückblick auf das vergangene Jahr. (Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz)

Die Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz bedankt sich: Auch 2019 waren die Mitglieder nicht untätig und haben zahlreiche Aktionen ins Leben gerufen, um die Kaufkraft in der Region sowie das Image des Quartiers zu stärken.

So traf sich der Vorstand in regelmäßigen Abständen, um aktuelle Themen zu besprechen. Gewollter Weise fand das Frühlingsfest nicht statt. Der Vorstand erarbeitet derzeit neue Konzepte, um in Zukunft weiterhin öffentlichkeitswirksam aufzutreten und informiert seine Mitglieder, sobald das Programm steht. „Ich wäre sehr dankbar, wenn aus den Reihen der Werbegemeinschaft noch Ideen kämen, die wir gemeinsam umsetzen könnten“, sagt der erste Vorsitzende Sven Tanneberg. Der Kreativität seien dabei keinerlei Grenzen gesetzt.

Zahlreiche Firmen klagen dem Zusammenschluss zufolge über Personalengpässe und fehlende Fachkräfte. Die Werbegemeinschaft versucht daher, Lösungen zu finden und Arbeitskräfte zu vermitteln. „Dies ist ein Thema, das alle Betriebe sehr beschäftigt“, unterstreicht der Vorstand.

Gute Kooperation

Auch das Bürgerhaus Mahndorf blickt auf ein ereignisreiches Jahr voller Erlebnisse und schöner Momente zurück und dankt der Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz für die Zusammenarbeit. Diese wurde unter anderem beim Nikolausbesuch im Bürgerhaus deutlich, als nicht nur der festlich geschmückte Weihnachtsbaum, sondern auch die zahlreichen Kinderaugen strahlten. Die Kinder und Erwachsenen verbrachten einige gemütliche Stunden und stimmten sich auf das Fest ein.

Nach den besinnlichen Feiertagen geht es direkt weiter im Veranstaltungsreigen – mit der Winterparty „Feuer und Eis“ am Freitag, 24. Januar, ab 18 Uhr. „Dann wird es richtig kuschelig auf dem Platz vor dem Bürgerhaus, wenn die Feuerschalen und warme Getränke für die nötige Wärme sorgen“, laden die Organisatoren ein. Neben aktuellen Après-Ski-Hits von DJ Vlado stehen Glühwein, Feuerzangenbowle und Lumumba für die Erwachsenen bereit. Für die jungen Besucher gibt es Stockbrot und Kinderpunsch. „Ein idealer Treffpunkt für Jung und Alt, um draußen den neuesten Klönschnack nach dem Jahreswechsel auszutauschen“, sagen die Veranstalter. Nach 23 Uhr gibt es eine kleine Spätrunde im Café. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgerhaus-Café statt.

Der Vorstand wünscht den Mitgliedern der Werbegemeinschaft, den Kunden und Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2020.