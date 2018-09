Die Schlauen Schnauzen von Angelas Hundeschule. (Klaus Grün)

„Wer hätte damals gedacht, dass ein Stadtteilfest so lange bestehen kann“, sagt Organisator Klaus Grün, der wie in den vergangenen Jahren an den drei Festtagen wieder bis zu 7000 Besucher erwartet. In diesem Jahr steht die 40. Ausgabe des ­vielseitigen Spektakels für Jung und Alt an.

Los geht es um 18 Uhr mit der Eröffnung der Speise- und Getränkestände. Eine Stunde später folgt der offizielle Startschuss: der Fassanstich durch den ersten Vorsitzenden des Stadtteilmarketings Hemelingen, Detlev Allroggen. Danach geht es beim Laternenumzug mit Jacaré, einer Bremer Samba-­Percussion-Gruppe, durch den Ortsteil. Neben bekannten brasilianischen Rhythmen spielt ­Jacaré auch Eigenkompositionen mit ­afro-brasilianischen und karibischen Einflüssen. Der am schönsten geschmückte Garten wird anschließend mit einer Überraschung auf dem Dorfplatz geehrt. Von 20 Uhr an heizen DJs Sascha und Saskia, den Besuchern mit heißen Beats ein. Einer der Höhepunkte des Dorffests: das große Feuerwerk um 21 Uhr.

Larry and the Handjive rocken am Sonnabend. (Bernd Langer)

Bereits um 8 Uhr geht es am Sonnabend auf dem Dorfplatz weiter: Dann sucht Gebrauchtes beim Flohmarkt neue Besitzer – bei Schietwetter geschützt im Festzelt. Tagsüber darf wieder geschlemmt werden. Zudem präsentieren sich um 14 Uhr die Schlauen Schnauzen von Angelas Hundeschule, um 14.30 Uhr folgt die Sambagruppe Monte Monja, um 16 Uhr das Mahndorfer Kung-Fu- und Boxsport-Team Bulaimai Kampfkunst.

Am Abend wird das Festzelt ordentlich gerockt: Zum elften Mal bringen die vier Bremer Musiker von Larry and the Handjive ihren Rock ’n’ Roll und Beat der 1950er- und 1960er-Jahre auf die Bühne – mittlerweile so etwas wie Tradition auf dem Dorffest. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Zu einer maritimen Seereise lädt am Sonntag der Shantychor ­Forebitter Shanty unter der Leitung von Hans Adam. Zum Frühschoppen singt er von 11.30 Uhr bis 13 Uhr Seemannslieder und sorgt für eine gleichermaßen gemütliche wie gesellige Atmosphäre. Für die jüngsten Festbesucher startet um 14 Uhr bei den Dorfplatzfiguren die Kinderrallye. Auf dem Programm steht am Nachmittag außerdem ein gemütliches Kaffeetrinken für Senioren mit dem Arberger Chor Leichte Brise. Bevor um 18 Uhr die Sieger des Mühlengewinnspiels gezogen werden – der erste Preis ist ein Fahrrad –, wird es zum Ausklang noch einmal leidenschaftlich: Die Tanzgruppe Pro Afrika bringt moderne und traditionelle Tanz- und Trommelrhythmen aus Westafrika nach Arbergen.

Organisator Klaus Grün freut sich unter anderem auf ein großes Feuerwerk am Freitagabend. (FR)

Grün und sein Team stellen das Fest in diesem Jahr zum 14. Mal auf die Beine, der 56-Jährige steht seit 25 Jahren mit einem Verkaufsstand auf dem Arberger Dorffest. Zeit für Veränderung, wie er findet: „Mit der 40. Ausgabe verabschieden wir uns als Organisationsteam und übergeben die Planung des 41. Fests im Jahr 2019 an die Firma ­Feierworker aus Bremen.“ Mit ­leckeren Crêpes, Waffeln, Flammkuchen, Wein und Cocktails will Grün dem Dorffest aber auch weiterhin treu bleiben.

Gefeiert wird von Freitag, 7. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 9. September, 18.30 Uhr, auf dem Arberger Dorfplatz zwischen Colshornstraße und Heisiusstraße. Weitere Informationen gibt es unter www.arbergerdorffest.de.