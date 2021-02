Der neue Pflegedienst Buurtzorg Team Bremen. (Buurtzorg)

Der neue Mitgliedsbetrieb ist der Pflegedienst Buurtzorg Team Bremen, der seit Januar in der Föhrenstraße 6 – ehemals Blumen Bechstein – ansässig ist und im Einzugsbereich Hastedt/Hemelingen seine Arbeit aufgenommen hat.

Buurtzorg ist ein innovatives, gemeinnütziges Pflegemodell aus den Niederlanden, das inzwischen auch in Deutschland Fuß fasst. Die Pflegephilosophie stellt den Kunden in den Mittelpunkt und zielt darauf ab, ihm so weit wie möglich ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen gibt es telefonisch oder unter www.buurtzorg-

deutschland.de.