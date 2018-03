Am Mittwoch, 4. April, steht ab 17.30 Uhr eine Lesung im Kaufhaus Hemelingen, Hemelinger Bahnhofstraße 21, an. Dabei geht es unter anderem um den selbstbestimmten Umgang mit Medikamenten.

Am Montag, 9. April, steht von 18.30 Uhr an die Zukunft des Rennbahnquartiers im Mittelpunkt. Das erste Treffen zum Informieren und Mitreden findet im Martinshof in der Georg-Gries-Straße 1, statt. Am Dienstag, 10. April, trifft sich der Runde Tisch des Stadtteilmarketings Hemelingen ab 18.30 Uhr im Paulaner‘s im Wehrschloss in Hastedt. Das Vortragsthema lautet Europäische Datenschutzgrundverordnung.

Weitere Termine sind auf www.hemelingen-marketing.de unter dem Reiter „Veranstaltungen“ zu finden.