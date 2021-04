Sind begeistert von der Aktion „Hemelinger Schaufenster“ (von rechts nach links): Birgit Benke vom Stadtteilmarketing mit Mitarbeiterin Cylina Blümler, Gudrun Bechstein, Stadtteilmarketing-Auszubildende Laura Wolbink und Tinka Zeise von der Initiative „Clean up your City“. (Kristina Bumb)

Das Stadtteilmarketing Hemelingen e. V. hat sich für die kommenden Monate wieder viel vorgenommen. Der Verein möchte die Entwicklungen in den fünf Ortsteilen trotz der andauernden Corona-bedingten Herausforderungen positiv beeinflussen. Ein Projekt, das im wörtlichen Sinn zum guten Ansehen des Stadtteils beitragen soll, ist das „Hemelinger Schaufenster“.

Den Auftakt markieren von Ende April an die leer stehenden Gewerberäume in der Föhrenstraße 8. Dort richtet das Stadtteilmarketing den ersten Standort des „Hemelinger Schaufensters“ ein. „Wir möchten unter anderem Leerstände bespielen“, sagt Cylina Blümler. Sie unterstützt als Projektmitarbeiterin in Teilzeit die Chefin und Stadtteilmanagerin Birgit Benke. Die Aktion in den Hemelinger Haupteinkaufsstraßen soll deren Attraktivität erhöhen. Die Räume des ehemaligen Blumengeschäfts haben große Schaufensterflächen und befinden sich am Anfang der Föhrenstraße – perfekte Bedingungen für den Start des Projekts.

Raum zum Bespielen

„Es sollen zum Beispiel Mitgliedsbetriebe des Stadtteilmarketings die Möglichkeit haben, sich dort tage- oder wochenweise zu präsentieren. Es können Ausstellungen von Hemelinger Künstlern ­gestaltet werden, oder Vereine können ihre Anliegen vorstellen“, erläutert Projektmitarbeiterin Blümler. Zu den Präsentationen gesellt sich noch ein Aktionsprogramm. Fest eingeplant ist dabei ein wöchentlicher Umwelttag. Die Initiativen „Clean up your City” und „Hemelingen räumt auf” informieren jeden Freitag mit spannenden Veranstaltungen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Neben dem Stadtteilmarketing können auch andere Hemelinger Akteure in der Föhrenstraße vor Ort sein und als Ansprechpartner für alle Interessierten zur Verfügung stehen.

Finanziert und unterstützt wird das Projekt durch den Bremer Senat im Rahmen des „Aktionsprogramms Aufenthalts- und Erlebnisqualität in den Stadtteilzentren 2021“. Das Ziel ist, dem Handel und der Gastronomie bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen. Des Weiteren werde derzeit die Anzahl der leer stehenden Gewerbeimmobilien in den Heerstraßen in Hemelingen aktualisiert, sagt Benke.

Für eine spannende Optik und neue Blicke auf die fünf Ortsteile sorgten jüngst die spektakulären Fotos von lokalen Gewerbetreibenden, die der Bremer Fotokünstler Phil Porter im Auftrag des Stadtteilmarketings gefertigt hat. Im Rahmen des Projektes „Hemelinger Neustart“ lichtete er vier Geschäftsleute und eine Arbergerin in besonderen Posen und Gewändern ab. Die Aufnahmen konnten die Gewerbetreibenden für ihre Social-Media-Auftritte nutzen. Für die Gestaltung der Instagram- und Facebook-Accounts erhielten sie während des Projekts professionelle Unterstützung von Katrin Rahn aus Hemelingen.

Attraktiver für die Nutzer

Die fünf künstlerischen Fotos, die in den unterschiedlichen Ortsteilen entstanden sind, sollen für Ausstellungen und die Homepage des Stadtteilmarketings genutzt werden. Die Internetseite www.hemelingen-marketing.de wird neu aufgestellt und soll damit noch attraktiver für die Leser werden. Bereits jetzt bietet die Homepage vielfältige Informationen und News aus allen Ortsteilen, einen Veranstaltungskalender, Brancheneinträge und viele weitere interessante Inhalte.

Jüngst hat das Stadtteilmarketing zudem in Zusammenarbeit mit dem Speicher-Verlag eine neue Imagebroschüre über die Arbeit des Vereins herausgegeben. Die Informationsschrift ist auch in türkischer Sprache erhältlich, damit die Netzwerkarbeit weiter verbreitet werden kann. Stadtteilmanagerin Benke freut sich mit dem neu gewählten Vorstand, dass die Arbeit nun in einem ersten Heft dargestellt werden konnte. Wer Interesse an dieser Arbeit hat, kann gern einmal im „Schaufenster Hemelingen“ vorbeikommen.