Volle Fahrt voraus: Harald Wiedmann ist froh, dass sein Sohn Jens das Unternehmen in Zukunft weiterführen wird. Schon jetzt hat der junge Kfz-Meister das Steuer in der Hand. (Ivonne Wüsthof)

An der Osterholzer Landstraße im Südosten Bremens nahm sein Unternehmen Auto Express seine Anfänge. Seit dem hat sich viel getan und verändert.

Nie hätte der Platz auf dem

alten Firmengelände gereicht, erinnert sich Wiedmann: „Wir haben immer wieder renoviert und modernisiert. Es war einfach immer zu klein.“ Daher sind er uns sein Sohn Jens sehr froh, endlich ihre neuen Räumlichkeiten im Oytener Gewerbepark A1 zum Anfang des Jahres bezogen zu haben. „In Bremen hatten wir mehrere Standorte. Hier in Oyten konnten wir alle Außenstellplätze zusammenführen“, erläutert Jens Wiedmann. Auch die Nähe zur Autobahn sowie die zentrale Lage seien weitere Vorteile des neuen Standortes.

30 Jahre Auto Express (Ivonne Wüsthof)

Bereits seit 2009 unterstützt Jens Wiedmann seinen Vater als Geschäftsführer. Die Liebe zu schnellen Autos wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. „Wir sind ein echter Familienbetrieb. Schon in Kindheitstagen haben wir das Geschäft kennengelernt. Es ging also fast nicht anders“, schmunzelt der junge Unternehmensführer. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sein Geburtsjahr mit dem Gründungsjahr des Auto Expresses zusammenfällt.

Wie der Vater hat der junge Wiedmann eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker abgeschlossen und sich 2012 der Meisterprüfung unterzogen – mit gerade einmal 23 Jahren. „Es war für mich keine Option, das Geschäft nicht weiterzuführen“, betont er. Eine Einstellung, die seinen

Vater natürlich sehr freut. Kontinuität und Qualität sind für die Wiedmanns ein wichtiges Merkmal. Die neun Mitarbeiter, darunter auch langjährige, sind eine wichtige Stütze, die großes Fachwissen und Berufserfahrung haben. Im Laufe der Zeit hat sich Auto Express auf den Verkauf von Jahreswagen und jungen Gebrauchtwagen von Mercedes-Benz spezialisiert. Jedoch finden sich auch andere Marken im Sortiment. Ob Cabrios, Sportwagen, Kombi, Van oder Limousine – das Angebot von Auto Express lässt keine Wünsche offen. Durch die kompetente und erfahrene Geschäftsführung und den Mitarbeitern ist jedem Kunden eine professionelle und ausführliche Beratung sicher.

In der eigenen, hochmodernen Werkstatt werden die Kunden und ihre Fahrzeuge auch nach dem Kauf weiter betreut. (Ivonne Wüsthof)

Damit der Wunsch vom Auto auch in Erfüllung gehen kann, bietet das Autohaus verschiedene Finanzierungsmodelle sowie Leasingmöglichkeiten an. Im Mittelpunkt stehen dabei eine geringe monatliche Belastung und die Planungssicherheit für den Kunden. Auch in Fragen um Zulassung, Versicherung und

Inzahlungnahme des alten Fahrzeuges stehen Geschäftsführer und Mitarbeiter zur Seite.

Hat sich ein Kunde für sein Traumauto ent­schieden, endet beim Auto Express die Arbeit nicht. In der angegliederten Werkstatt wird sich auch weiterhin um das Lieblingsfahrzeug gekümmert. „Wir verfügen über eine hochmoderne Ausstattung“, erklärt Harald Wiedmann.

Als unabhängige Werkstatt biete Auto Express einen exzellenten Service zu fairen Preisen. Zu den Kernkompetenzen zählen Reparaturen und Instandsetzung. Aber auch die Lackierung, 3D-Fahrwerksvermessung, Motordiagnose, Aufbereitung und TÜV gehören zum Leistungsangebot.

„Mit dem neuen Standort blicken wir den nächsten 30 Jahren entgegen“, ist sich Harald Wiedmann sicher. Sein Sohn Jens ­ergänzt: „Ich bin stolz auf das, was mein Vater geleistet hat und freue mich, den Familienbetrieb zu übernehmen und weiterführen zu können.“