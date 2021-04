Andy Porath (links) und Nuno Piteira leiten seit 2020 den Traditionsfachhandel Heinrich Holthausen, der 2021 sein 90-jähriges Bestehen feiert. (Kristina Bumb)

Firmen, Geschäfte, Vereine, Institutionen und Privatleute haben sich im Stadtteilmarketing Hemelingen e. V. zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für den Stadtteil zu engagieren. Das Netzwerk stellt viel auf die Beine, und es ist kein Wunder, dass der Verein ständig wächst. Zu den jüngsten der

133 Mitglieder zählen das Restaurant Lemonia in der Rathausstraße sowie die Eventmanagerin und Hochzeitsplanerin Michaela Bode. Auch der inhabergeführte Baufachhandel Heinrich Holthausen OHG, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert, gehört zu den Neumitgliedern. „Wir wollen uns noch mehr für unseren Stadtteil einsetzen“, sagen die Betreiber Andy Porath und Nuno ­Piteira über ihren Beitritt.

Erst im Januar 2020 übernahmen Porath und Piteira den bekannten Hemelinger Mini-Baumarkt An der Grenzpappel. Nicht im Traum hätten sie damit gerechnet, dass ihnen kurze Zeit später die Corona-Krise das Leben schwer machen würde. „Es war ein Wechselbad der Gefühle und Stress pur“, sagen sie. Doch die beiden blieben am Ball. Mit viel Elan, Know-how und Spaß an der Arbeit gestalteten sie den alteingesessenen Baufachhandel nach ihren Vorstellungen um. „Wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen“, sagt Porath. Viel hat sich seit der Geschäftsübernahme getan. Die Verkaufsräume wurden und werden aktuell umgestaltet, modernisiert und durch einen Abus-Verkaufsshop erweitert.

Energiegeladenes Duo

Privat- und Gewerbekunden finden dort ein breites Sortiment in hochwertiger Qualität, das von Werkzeugen, Maschinen und Baubeschlägen über Produkte des Arbeitsschutzes bis hin zum Gartenbedarf reicht. Eine hauseigene Werkstatt übernimmt Servicearbeiten an Pumpen und Rasenmähern. „Rund ein Drittel unseres Umsatzes machen wir außerdem mit Schließ- und Sicherheitstechnik“, erläutert Piteira. Ob nur ein nachgemachter Schlüssel oder eine komplette Schließanlage mit elektronischer Sicherung für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte – der Fachbetrieb berät zum Thema Einbruchschutz, liefert und montiert die Anlagen bei den Kunden vor Ort.

Heinrich Holthausen hat den altbekannten Hemelinger Handel 1931 in der Glockenstraße gegründet. Nach seinem Ausscheiden führten Familienangehörige den Fachhandel weiter, die den Standort später zum aktuellen Standort An der Grenzpappel verlegten. 1999 übernahmen die langjährigen Mitarbeiter Jens Kahrs und ­Peter Spink den Betrieb, im Jahr 2020 erfolgte der Inhaberwechsel zu Porath und Piteira.

Während Piteira seit seiner Ausbildung im Fachmarkt tätig ist und diesen wie seine Westentasche kennt, ist Porath neu hinzugekommen. Er arbeitete zuvor im Rechnungswesen und Controlling. Durch seine private Bekanntschaft mit Piteira entstand die Idee, gemeinsam die Leitung des Fachmarktes zu übernehmen. Man darf gespannt sein, was die energiegeladenen Geschäftsführer für ihren Betrieb und für Hemelingen künftig noch auf die Beine stellen.