Verkäuferin Angela Voigt inmitten der neuen Produktvielfalt des Arberger Kiosks. (Jörg Teichfischer)

Seitdem bietet der Arberger Kiosk ein umfangreicheres Angebot und erweiterte Öffnungszeiten.

„Manche Kunden haben sich noch gar nicht daran gewöhnt, das wir jetzt mittags durchgehend geöffnet haben“, sagt ­Verkäuferin Angela Voigt. Seit

4 Jahren arbeitet sie in dem

80 Quadratmeter großen Laden und kennt die meisten Stammkunden. Die kommen nicht nur aus den Hochhäusern rund um die Ladenzeile, sondern auch von weiter her. Schließlich ist der Kiosk nach Angaben von Geschäftsführerin Kirsten Brassers der einzige seiner Art im Ortsteil. Die Bedeutsamkeit des Kiosks ist sogar noch gestiegen, als vor rund einem Jahr ein großer Lebensmittelmarkt in dem Quartier geschlossen wurde. Seitdem zählt das Geschäft mehr Kunden und eine erhöhte Nachfrage nach Dingen des täglichen Bedarfs.

Die neue Geschäftsführerin Kirsten Brassers hat die Öffnungszeiten des Kiosks erweitert. (Jörg Teichfischer)

Tabak und Spirituosen gab es dort ohnehin seit jeher. Inzwischen finden die Kunden allerdings auch frische Eier von einem örtlichen Landwirt, Pizzas, Dosensuppen und Tiefkühlkost in dem Kiosk. Auch eine Lotto-­Annahmestelle und eine Slush-Maschine für besonderen Eisgenuss gehören zu den Neuerungen.

Selbstverständlich gibt es weiterhin frische Brötchen, Zeitungen, Geschenkartikel, Schreibwaren, BSAG-Tickets, Süßigkeiten, eine Eistruhe, Karten für Handys und vieles mehr. Zudem steht ein Fotokopierer bereit. Des Weiteren können Kunden dort Wäsche für die Reinigung abgeben sowie Pakete über den Hermes-Versand verschicken und abholen. Zu guter Letzt ist der Kiosk eine Annahmestelle der Citipost – Briefmarken können gekauft und Briefe abgegeben werden.

Nicht zu vergessen ist die soziale Funktion des Kiosks als Ort, um sich über die neuesten Nachrichten aus der Nachbarschaft auszutauschen. „Wir sind hier auch so etwas wie ein Kummerkasten“, sagt Voigt, die wie ihre Kollegin Ursula Stomberg übernommen wurde. Viele Kunden erzählten zum Beispiel von ihren Krankheiten – direkt über dem Kiosk befinden sich drei Arztpraxen. Die zentrale Lage war ein Grund, warum Brassers den Laden übernommen haben. „Es wäre schade, wenn es den Kiosk nicht mehr gegeben hätte“, sagt die in Arbergen geborene Geschäftsführerin Kirsten Brassers.

Die Stammkundin Roswitha Kallina kommt seit fast acht Jahren mehrmals die Woche in den kleinen Laden. „Kein Vergleich zu früher“, urteilt die Kundin und lobt das Ambiente, das freundliche Personal und die Produktvielfalt. Selbst Nähgarn und Spülmittel kann sie in dem Kiosk kaufen und ihre Rechnung per Karte bezahlen.

Geöffnet ist der Kiosk, Ober­urseler Straße 8, werktags zwischen 6 und 18 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 15 Uhr. Weitere Informationen sind unter Telefon 48 38 50 sowie bei Facebook unter „Arberger Kiosk“ erhältlich.