Das große Stadtteilfest Hemelinger Vielfalt, kurz HEVIE, im Tamra-Hemelingen-Park steht vor der

Tür. Am ersten Septemberwochenende lockt es wieder zahlreiche Besucher auf das Festgelände. Los geht es am Sonnabend, 1. September, von 15 bis 18 Uhr mit dem ebenso sportlichen wie spaßigen

HEVIE-CUP. Anschließend findet auf der WESER-KURIER-Bühne ein Open-Air-Konzert mit dem Singer-Songwriter Michel Ryeson sowie der neunköpfigen Band

Flying Soul Toasters statt. Am Sonntag, 2. September, sorgt von

11 bis 17 Uhr die große Freizeit- und Gewerbemesse mit zahlreichen Ständen, Mitmachaktionen, einem Bühnenprogramm sowie einem Kindervergnügen mit Hüpfburg für Unterhaltung. Von einer Borgward-Ausstellung bis zum Streichelzoo ist für jeden etwas dabei.

Für den HEVIE-CUP sollten sich Interessierte vorab anmelden. „Den HEVIE-CUP haben wir zum ersten Mal im Programm und sind gespannt, wie er ankommt. Er soll Kids und Erwachsenen gleichermaßen Spaß machen“, erläutert Detlev Allroggen vom Stadtteilmarketing Hemelingen, welches das Event organisiert. „Wir hoffen gleichermaßen auf viele aktive Sportler und auf Zuschauer, die von besonders guten Teams vielleicht sogar ein paar tolle Spielzüge zu sehen bekommen“, sagt der Vorsitzende des Vereins. Bei gutem Gelingen soll der HEVIE-CUP zu einer Tradition der Freizeit- und Gewerbemesse werden.

Die Teilnehmer treten in vier Disziplinen an: Boule und Beachvolleyball sowie zwei witzige, unbekanntere Sportarten. Fußball-Tennis ist eine davon. Wie der Name bereits sagt, wird dabei Fußball mit zwei Mannschaften auf einer Art Tennisfeld gespielt. Ein Netz trennt die Teams, die versuchen, den Ball so geschickt in das Feld der Gegner zu kicken, dass diese ihn nicht mehr zurückschießen können.

Trickshot-Frisbee heißt die vierte Disziplin. Der Hastedter Jan Bäss von Nordisc Frisbeesport Bremen kommt dafür zum ersten Mal zur HEVIE und baut eine spezielle Anlage auf. Ähnlich wie beim Minigolf geht es darum, mit möglichst wenig Würfen einen Hindernisparcours zu überwinden. Allerdings kommt bei diesem Funsport statt Ball und Schläger eine Frisbeescheibe zum Einsatz. Neben dem Wettkampf ist die Frisbeeanlage zudem am Abend des ersten Veranstaltungstags sowie am Sonntag für Neugierige geöffnet.

Die Trickreichsten, Treffsichersten und Sportlichsten der jeweiligen Disziplin gewinnen einen Wanderpokal und tolle Überraschungspreise. Die Siegerehrung erfolgt um 18.30 Uhr auf der Bühne.

Das Mindestalter für eine Teilnahme beim Boule-Cup ist sechs Jahre, beim Frisbee-Trickshot 14 Jahre sowie 16 Jahre beim Beachvolleyball und Fußball-Tennis. Die Startgebühr beträgt 5 Euro. Interessierte können sich unter www.

hevie-bremen.de anmelden.